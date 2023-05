Protagonista de una época memorable de la música cordobesa y nacional, Fernando Huergo, integrante de grupos legendarios como Tamboor, Los Músicos del Centro, Jazz 440, Swing 69 estuvo visitando el estudio de la 102.3 FM.

Huergo recuerda cuando hace muchos años estuvo en el mismo estudio tocando con sus colegas Bebe Caniza y Javier Girotto y el gringo Picchone en piano, de quien aprendí mucho pero no supe más de él, tocamos algunos temas de jazz, en vivo, por ejemplo “Four” de Miles Davies.

José Luis Herrera: Fernando Huergo se vive en varios roles: docente, músico, formador . Qué fue lo que te motivó a irte de Córdoba.

¿Por qué me fui a Estados Unidos?

Fernando Huergo: Vivía en Buenos Aires y estudiaba con el bajista César Franov quien me sugirió que, para mejorar debería ir a Bercklee, eso me quedó rondando en la cabeza, tenía yo 16 años, al tiempo mi madre me comenta que vendría al país la Bercklee College Music así que nos fuimos con cinco cordobeses, entre ellos Pablo Argüello a quien estuve saludando ayer, hicimos el curso y gané una beca para ir a estudiar. Entonces me fui al año siguiente.

Recuerda luego haber coincidido con grandes de la música, por ejemplo con Quincy Jones.

Periodista: Cómo te recibió Boston? Cómo te instalaste.

F.H: Fue un proceso de adaptación duro, no sabíamos nada, no era como ahora que sabemos todo de todos los sitios. Nos fuimos con Javier Girotto. Fue una experiencia fuerte y muy positiva, agradezco haber podido vivirla.

Mi barrio, mi infancia, mi club…

El sábado 13 de mayo estuvo actuando en la Capilla del Buen Pastor y entre las anécdotas que contó, Huergo hizo referencia al barrio Parque Vélez Sársfield y su infancia tan ligada al fútbol y a su Talleres querido. Recuerda que su madre lo llevó de niño a probar a un club pero jugar no era lo suyo.

Una familia muy musical…

P:¿Son melómanos en tu familia?

F.H: Sí ! Tengo una famlia muy musical. En mi casa siempre se escuchaba música. Mi padre es un gran cantante, píanista, guitarrista, mi tío también: instrumentista y cantante. Mi abuela era profesora de música. Los domingos se asumía que todos tocaban. Siempre escuchábamos discos con mi padre. Desde muy niño aluciné con un compañero que tocaba música clásica con la guitarra y quise estudiar con su mismo profesor. Y luego la guitarra eléctrica con el rock y después el bajo y luego el piano…y la batería que tocaba mi hermano y ya formamos un trío. Tocaba guitarra y bajo hasta que decidí focalizarme en el bajo. Considero que el piano es el instrumento obligatorio para un músico.

H: Cuánto hay de intuitivo y cuánto de académico en tus interpretaciones?

F:H: Buena pregunta. Lo académico te hace entender lo que uno está tocando y lo intuitivo casi que es más importante que la formación pero ésta le da más fundamento, más elementos para tener más matices en el trabajo y controlar lo que hace la intuición. Piazzolla, por ejemplo tenía una enorme formación. Nirvana, otro ejemplo, no la tenían y no la necesitaban. Algunos conocen muy bien cuál es el objetivo y no necesitan de lo académico. En el tango y el folclore hay muchos músicos con esa naturaleza. Luis Salinas, por ejemplo es absolutamente intuitivo, es un tremendo músico, fluye música.

La intuición y la formación ambas son muy importantes, se complementan. Hay músicos que se quedan con el pizarrón y no se encuentra nada atractivo en sus trabajos. No se pueden perder la búsqueda y la intuición para tratar de hacer cosas interesantes.

P: Tocaste con un músico inmenso como Tom Harrell, tremendo trompetista, quien padece esquizofrenia, ¿cómo fue la experiencia ?

F.H: Grabamos un disco con Fernando Tarrés. Y en el estudio de grabación vivimos una experiencia notable con Harrell, una persona amistosa pero ensimismada quien, sin embargo a la hora de tocar, hizo maravillas.

P: Hablando de grandes podemos nombrar a Paquito D´Rivera y a tantas otras figuras del universo del jazz. ¿Qué pasó con Huergo bajista cuando conociste a Jaco Pastorius?

F.H: Jaco Pastorius está entre mis ídolos. Nadie podrá nunca tocar como él. Un gigante.

H: ¿Cómo hace un docente para inducir a sus alumnos a mejorar su técnica ?

F.H:A veces siento que aprendo más de mis alumnos que ellos de mí. Tengo en Bercklee alumnos de todo el mundo. Es una bendición estar allí con tantos talentos. Trato de ayudar a mis alumnos a que mejoren técnicamente, a que tengan los oídos abiertos y que escuchen todo tipo de música. Nos sugerimos músicos y ellos me hacen conocer novedades.

“Mientras uno quiera seguir creciendo la autoexigencia es buena. Hice” Hashtag" y luego "Provinciano", grabé la suite “Celeste y blanco”, todos con quinteto, entonces me dije que una forma de seguir creciendo era escribir para más músicos, porque ya estaba entrando en una rutina. La autoexigencia ayuda a crecer siempre que venga del corazón, como una fuerza positiva".

Vi la película “Whiplash (música y obsesión")me pareció un disparate lo que se plantea con un maestro tan obsesivo hasta un punto inverosímil. Me pareció exagerado. Me alegra que se hayan ocupado del jazz pero no es de gran ayuda para los músicos, con ese nivel de exigencia y frustración.

Luego se explaya sobre la improvisación y explica que es una técnica para la que se estudia mucho para que el cerebro pueda organizar espontáneamente lo que desea tocar. En cada improvisación sólo un 10% es improvisación pura.

P: Pensaste alguna vez ¿qué hubiera pasado si no te hubieras ido de Córdoba?

F.H.: Pudieron haber pasado tantas cosas….No miro atrás. Hay decisiones que uno toma y hay que bancar los resultados, buenos y malos. Pero estaría tocando…eso seguro. Voy a venir más seguido, si bien siempre estoy en contacto. Leo mucho sobre la ciudad y el país, estoy muy informado.

P: ¿Conocen algo de músicos argentinos en EEUU?

F.H: No tienen mucho conocimiento en particular. Algunos conocen porque Buenos Aires figura como un destino muy elegido para estudiar pero en general son muy autosuficientes y no miran mucho para afuera.

“Se extraña todo, me encanta Córdoba, el clima, el olor, las sierras, el asado, la familia, la cancha, todos los días extraño”.

“Tengo dos hijos, grandes ya, mi hijo está en Boston y mi hija trabaja en una misión de paz en Tel Aviv”.

"Deseo feliz cumpleaños a mi mamá María Inés, con quien tengo un gran vínculo, ella va a verme tocar cuando actúo aquí".

Algunos datos biográficos

El bajista Fernando Huergo reside en Boston. Se graduó en Berklee College of Music en 1992. Entre sus maestros e influencias se cuentan Charlie Banacos, Jerry Bergonzi, Cecil McBee, John Lockwood y George Rusell. Desde el año 1996 es Associate Professor del Departamento de Bajo de esa institución. También dicta clases en la Universidad Tufts. En 2010 recibió una comisión de Chamber Music of America. Ha grabado más de 130 discos, nueve como líder.

