El músico compositor, cantautor y productor cordobés, rinde homenaje a los bomberos de la provincia con la canción "Héroes Del Fuego".

Fernando Rahe presenta un videoclip con imágenes impactantes de los incendios que devoraron inmensas hectáreas de la Provincia de Córdoba, hace unas semanas.

"Los héroes del fuego no bajan los brazos. Ni cuentan las horas hasta el fin. Se nutren de la conciencia plena del peligro que a los demás no nos deja dormir... ellos pueden llegar hasta mismo infierno y regresar. Los héroes del fuego esperan alertas, para que no tengas que esperar. No hacen alarde de orgullo ni de fuerza. Sus nombres tal vez nunca escucharás...". Estas son las sentidas palabras que el artista les dedica a estos hombres que ponen el cuerpo y su voluntad al servicio de la comunidad, ante semejantes desastres ecológicos.

Mirá el videoclip: