Pasaron ya dos décadas del disco de Britney Spears que terminó de consagrarla como "la princesa del pop" de esa época al menos...

Con un catsuite de vinilo rojo apretadísimo y un pelo largo y lacio, veíamos en el video como esta ex chica Disney iba hasta el mismísimo planeta rojo a destrozarle el corazón a un pobre astronauta.

La canción y su video, hoy cosecha 258.135.740 visualizaciones y durante el fin de semana volvió a activarse. Es probablemente una canción que demuestra cómo sonaban los comienzos del 2000.

Britney escribió en su cuenta de Twitter: “NASA recibí tu regalo. Sé que han pasado 20 años desde que nos conocimos en Marte y solo quería decir … aww, no deberías haberlo hecho”.A lo que lo que la NASA respondió con una frase de la canción: “It might seem like a crush”, una frase de la canción que podría traducirse como "debió haberse visto como un enamoramiento".

En el video de entonces, hay un final de escena haciendo guiño al film Titanic de James Cameron. Una buena forma de recordar esos tiempos en un sólo clip.