El Festival internacional de cine que se realiza en 48 horas, lanzó un nuevo desafío para los tiempos de cuarentena que se está atravesando en numerosos países debido a la pandemia.

"Stuck At Home 48HFP" (Atrapado en casa 48HFP) se llama esta nueva propuesta donde se invita a cineastas y aficionados a crear, filmar y editar un cortometraje en dos días. Solo que esta vez una de las condiciones es hacerlo sin salir de nuestras casas y sin posibilidad de programar reuniones con grupos de personas. Todo se realiza virtualmente con la tecnología a favor.

En la página oficial del evento, se detalla: "El coronavirus está alterando la vida diaria y presenta nuevos desafíos. Para los cineastas que buscan una salida creativa en estos tiempos inciertos, tenemos el Stuck at Home 48HFP. Esta es una competencia cinematográfica abierta a cualquier cineasta de todo el mundo... Usted y aquellos en su hogar tendrán 48 horas para intercambiar ideas, escribir y filmar una escena o escenas simples y subirlas a la página de Facebook 48HFP... Recuerde, nuestra mayor preocupación es garantizar la salud y la seguridad de nuestros cineastas... The Stuck at Home 48 es un proyecto opcional que proporciona a los cineastas una salida creativa y una forma de prepararse para los 48 habituales".

Se presentó el pasado fin de semana y quedan dos fechas mas para ser parte de la competencia. Se pueden anotar del 3 al 5 y del 17 al 19 de abril. Mas info aquí.

Un corto cordobés

Desde nuestra ciudad participó el equipo de Revolución Audiovisual en coproducción con La Cooperativa Audiovisual. Se presentó el film "El Flay" con numerosos actores que se filmaron desde sus hogares bajo las indicaciones del director Tobías Culasso y la asistencia de dirección de Ana de Pascuale. Revolución Audiovisual obtuvo el primer premio en la competencia del 48HFP 2018 con el cortometraje "Operación Diciembre Rojo" y el equipo tuvo la posibilidad de viajar al Festival Filmapalooza 2019 en EE.UU.

En diálogo con Tobías Culasso nos cuenta cómo fue filmar en cuarentena: "Esta experiencia la viví más como un experimento o juego. El hecho de tener a todo el equipo separado y desperdigado hace dar cuenta de la falta que hacen todos los miembros del equipo. Lo que hicimos fue que cada une tenia que filmarse con lo que tenía en su casa, las luces, el celular y las actuaciones que puedan. Entonces había tomas muy bien actuadas pero muy mal encuadradas o tomas re bien expuesta pero que la actuación dejaba mucho que desear. Allí se ve cómo el cine es un hecho colectivo, es un ejercicio de grupo, es un trabajo en equipo".

Tobías manifiesta que vivió con mucha felicidad y alegría este certamen y también con mucho estrés “como en todos los 48. Creo que es una pésima idea hacer un corto en 48 horas. Me inscribo todos los años porque es un juego divertido. A los fines creativos está bueno poder tomarse el tiempo pero hay un montón de impedimentos económicos. Yo no puedo vivir del cine, por lo general tengo que pagar yo, por eso cuando logro tener el tiempo y jugar un rato, un fin de semana, lo aprovecho y mucho. En este corto lo difícil fue decidir las tomas y los encuandres. Pero fue un experimento hermoso y se noto mucho la falta que nos hacemos en persona. Agradezco muchísimo a toda la gente que se sumo a este proyecto, el más colectivo en el que trabaje hasta ahora. Esto fue un Frankenstein, un experimento, que si alguien lo entiende, más allá de que guste o no, yo ya me siento hecho”.

Hacer cine en cuarentena

La pandemia del coronavirus ha obligado a muchos países a decretar la cuarentena. Filmar en el encierro de la casa, puede ser algo increíble. El director agrega: “Que esta cuarentena no te impida hacer cine. Que estar solo en tu casa no sea un impedimento para juntarte a filmar, aunque sea virtualmente con otras personas. Estoy muy agradecido con todos los que se sumaron a jugar a esto y por todo lo que aprendí de este juego”.

Mirá el cortometraje "El Flay":