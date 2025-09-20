Festival de Cultura Comunitaria en barrio Alberdi: feria, música y teatro este sábado
Desde las 19:30, en Av. Colón 1559. Entrada gratuita; salida a la gorra. Resistencia colectiva.
Este sábado 20 a las 19:30 h invitan al 4.º Festival de Cultura Comunitaria en La Piojera.
Creado por el Encuentro de Cultura Comunitaria de Córdoba, con distintas organizaciones y espacios que desarrollan expresiones artísticas en diferentes lugares de la provincia.
Programación:
• Feria — Producción del Taller de Sublimación (Los Infernales, barrio Güemes).
• Feria — Producción de Orilleros de la Cañada.
• Libros — Biblioteca Popular de Matienzo.
• Música — Centro Cultural Villa El Libertador.
• Teatro comunitario - Orilleros de la Cañada presenta “Surcando utopías… concurso, derrota y travesía”.
Actividad con entrada libre y salida a la gorra consciente.
Este sábado en Av. Colón 1.559, barrio Alberdi. Te esperamos en el Centro Cultural La Piojera, recuperado por la lucha barrial.