Festival de Cultura Comunitaria en barrio Alberdi: feria, música y teatro este sábado

Este sábado 20 a las 19:30 h invitan al 4.º Festival de Cultura Comunitaria en La Piojera.

Creado por el Encuentro de Cultura Comunitaria de Córdoba, con distintas organizaciones y espacios que desarrollan expresiones artísticas en diferentes lugares de la provincia.

Programación:

• Feria — Producción del Taller de Sublimación (Los Infernales, barrio Güemes).

• Feria — Producción de Orilleros de la Cañada.

• Libros — Biblioteca Popular de Matienzo.

• Música — Centro Cultural Villa El Libertador.

• Teatro comunitario - Orilleros de la Cañada presenta “Surcando utopías… concurso, derrota y travesía”.

Actividad con entrada libre y salida a la gorra consciente.

Este sábado en Av. Colón 1.559, barrio Alberdi. Te esperamos en el Centro Cultural La Piojera, recuperado por la lucha barrial.