Festival de Cultura Comunitaria en La Piojera: música, cine y artesanía
A partir de las 19:30, están todos invitados a Av. Colón 1.559. Entrada gratuita y salida a la gorra.
Este sábado a partir de las 19:30 h se celebrará el 3er Festival de Cultura Comunitaria en La Piojera, Av. Colón 1559.
Creado por el Encuentro de Cultura Comunitaria de Cba, con distintas organizaciones y espacios que desarrollan expresiones artísticas en diferentes lugares de la provincia de Córdoba.
Esta es la grilla:
* Coro Alegría (Biblioteca Popular de B° Talleres), Orquesta Nueva Melodía (Villa Bustos)
* Presentación musical de la Fundación Espacio Cultural Libre Vuelo (Villa 9 de Julio)
* Proyección de cortos con la Mesa de Cine Comunitario de Cba: "La Fortaleza" de la Fundación Moviendo Montañas (Y. Bulacio) y "Sin libertad, no hay salud mental" de Los Pickles (C. Rojo)
* Dibujo en vivo con Chañar Coop Indígena
* Exposición y venta del libro de cuentos infantiles "Navegación en la Cañada" correspondiente a la Biblioteca Marechal y Centro Cultural Comunitario Jirones de la Cultura Córdoba.
* Feria de artesanías de Chañar Coop Indígena.
Entrada libre y salida a la gorra consciente.
Están todos invitados al Centro Cultural La Piojera, Av. Colón 1559, B° Alberdi, recuperado por la lucha barrial.