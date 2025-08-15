Este sábado a partir de las 19:30 h se celebrará el 3er Festival de Cultura Comunitaria en La Piojera, Av. Colón 1559.

Creado por el Encuentro de Cultura Comunitaria de Cba, con distintas organizaciones y espacios que desarrollan expresiones artísticas en diferentes lugares de la provincia de Córdoba.

Esta es la grilla:

* Coro Alegría (Biblioteca Popular de B° Talleres), Orquesta Nueva Melodía (Villa Bustos)

* Presentación musical de la Fundación Espacio Cultural Libre Vuelo (Villa 9 de Julio)

* Proyección de cortos con la Mesa de Cine Comunitario de Cba: "La Fortaleza" de la Fundación Moviendo Montañas (Y. Bulacio) y "Sin libertad, no hay salud mental" de Los Pickles (C. Rojo)

* Dibujo en vivo con Chañar Coop Indígena

* Exposición y venta del libro de cuentos infantiles "Navegación en la Cañada" correspondiente a la Biblioteca Marechal y Centro Cultural Comunitario Jirones de la Cultura Córdoba.

* Feria de artesanías de Chañar Coop Indígena.

Entrada libre y salida a la gorra consciente.



Están todos invitados al Centro Cultural La Piojera, Av. Colón 1559, B° Alberdi, recuperado por la lucha barrial.