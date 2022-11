Una nueva sucesión de espectáculos, shows, muestras y funciones dispuestos por la Agencia Córdoba Cultura durante toda la semana. Mirá la programación día por día.

Martes 15

A las 19 hs en el Teatro del Libertador, Avenida Vélez Sarsfield 365, la Orquesta Escuela Mediterránea se subirá al escenario para brindar un concierto. La orquesta está formada por alumnas y alumnos entre 8 y 12 años que se agrupan “al calor de las orquestas sociales” inspirada en el Sistema de Orquesta de Venezuela que favorece la inclusión e integración social, desarrollando a su vez la autoestima y la confianza de quienes forman parte de la agrupación. Para disfrutar del concierto, se deberá adquirir la entrada en boletería del teatro por un valor de 575 pesos.

Miércoles 16

Comienza el Festival Internacional de Jazz que tendrá lugar hasta el próximo lunes. Es la decimotercera edición de este encuentro que lleva a cabo la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de Córdoba. El encuentro cuenta con una extensa grilla que ocupará salas de teatro, espacios al aire libre, salas de cámara, el circuito provincial, entre otros espacios culturales que se encuentran distribuidos en la provincia. Todas las presentaciones comenzarán a partir de las 18 y habrá conciertos hasta las 21 con entrada libre y gratuita hasta agotar las capacidades de las salas. Para conocer la grilla completa se podrá acceder a la página web cultura.cba.gov.ar.

Jueves 17

A las 18, en la explanada de la Agencia Córdoba Cultura, Rivera Indarte 26, comenzará la Exposición XVI Salón Nacional. Una muestra fotográfica que presenta las 56 obras que incluyen más de 2500 imágenes premiadas con medallas de Oro, Plata y Bronce correspondiente a las categorías de: fotografía callejera, a color, minimalismo, monocromo, naturaleza y “travel”. Este encuentro es con entrada libre y gratuita.

A partir de las 19, en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres, Rivera Indarte 55, podrá disfrutarse de la exposición “Prácticas Contaminadas”. Una puesta que reúne cuatro muestras de diferentes artistas que trabajan con lenguajes diversos dentro del plano de las artes visuales, como: la intervención espacial, la poesía visual, la palabra, serigrafía y otros medios digitales. Con el objeto de explorar el plano de la ciencia, la tecnología, el lenguaje y sus efectos. Las muestras son: “Hialos” de Rosana Fernández, un proyecto que cruza imagen, movimiento e intervención espacial. La artista parte desde un proceso diagramático de dibujos vectoriales, imágenes digitales, modelado 3d y captura de imágenes a través de fotografía y video que trabaja con distintos softwares. También estará “Reversiones” de Anamaría Briede. Un ensamble de expresiones con la voz, la palabra, el trazo, el sonido. “Anima roja – rojo del alma” de Julieta Marasas. Construye su obra en torno a un imaginario gráfico y simbólico en el que combina técnicas como el dibujo, la serigrafía, la fotografía y otros medios digitales. Se inspira en el mundo de la historieta y la novela gráfica. En su producción trabaja con diferentes soportes como metal, yeso, telgopor. “Script Senza Titolo” de Martín Marro. Esta es una intervención escrita sobre Tolva, un proyecto de acción e investigación de Martín Marro enfocado en la zona geográfica de la agroindustria. Una composición en la que trastoca sentidos, revierte, recomienza, inserta, intercambia, interviene, suprime, intercala. La actividad es con entrada libre y gratuita.

A las 20, en el Centro Cultural Córdoba, avenida Poeta Lugones 401, comienza Tangos en el Centro. Un encuentro a cargo del Ensamble Municipal de Música Ciudadana que busca recrear los clásicos del tango como también rescatar composiciones desconocidas y sumar piezas actuales como forma de mantener vivo y dinámico este género. Fue José Mattia quien tuvo la iniciativa de conformarlo y promocionarlo para su oficialización en el año 2004. Posteriormente, el ensamble fue evolucionando hasta llegar a su diseño actual, de neto corte “Greliano” o “Troileano”, bajo la dirección de Gustavo Gancedo. Sus integrantes tomaron el compromiso fundacional de continuar con la tarea de difundir la música ciudadana, uno de los géneros más prolíficos de la música argentina. El concierto podrá disfrutarse con entrada libre y gratuita.

También a las 20, en el Teatro del Libertador, Avenida Vélez Sarsfield 365, llegará el turno del show de Cuarteto de cuerdas en concierto. En celebración a sus 20 años de trayectoria, el grupo brindará un concierto especial con la participación especial de Anibal Borzone en percusión y Pablo Jaurena en bandoneón. La agrupación está integrada por Hernán Testa y Carolina Lorenzo en el violín, Gustavo Raspo en la viola y Eugenia Menta en el violoncello. Entre sus producciones más destacadas, se encuentra el homenaje a la música argentina a través de piezas de Astor Piazzolla, Alberto Ginastera y José Bragato, y el último disco que lanzaron el año pasado dedicado a difundir música del compositor rosarino Ezequiel Diz. El programa anuncia: Cuarteto en Do Mayor op. 76 n. 3 ‘Emperador’ de Joseph Haydn, Five tango sensations -bandoneón y cuarteto de cuerdas- de Astor Piazzolla y Here & now -marimba y cuarteto de cuerdas- de Valentin Jost. La entrada tiene un costo de 1.500 pesos y el ticket puede adquirirse en boletería del teatro.

A las 21, en el Museo del Cuarteto , Avenida Colón esquina Rivera Indarte, comenzará “la fiesta con La 43”. La agrupación de cuarteto rendirá homenaje a los máximos exponentes del género, entre ellos nombraron: La Leo, Cuarteto de Oro, Don Berna, Don Chicho, La Mona, Carlitos Rolán, entre otros. Con una formación clásica: acordeón, violín, piano, bajo, güiro y dos cantantes, La 43 interpretará canciones con arreglos y tonalidades originales tal como fueron grabadas, llevando a cabo un gran trabajo artesanal de desgravación y transcripción de las melodías, matices y timbres que utilizaban los virtuosos músicos de la época. Además, en esta oportunidad, la banda presentará el disco De fiesta. Entrada libre y gratuita.

Viernes 18

El próximo viernes a las 21, comienza la Noche de los Museos. Hasta pasada la medianoche se podrá asistir a más de 200 espacios en toda la provincia con entrada libre y gratuita. Esta es una cita imperdible para vivir del patrimonio, la historia y la identidad de Córdoba. En esta edición se invita a “experimentar, jugar y compartir contenidos y acervos, acercando a la comunidad a los espacios culturales”. El encuentro esta a cargo de la Municipalidad, la Universidad Nacional de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura de la Provincia. Aquí la programación de los Museos Provinciales

A las 20 en el Teatro del Libertador, Avenida Vélez Sarsfield 365, el Método Suzuki celebrará un nuevo ciclo lectivo con un concierto imperdible. En esta oportunidad, dará un show en donde sonará “Música del mundo”. Participarán las presentaciones de las cátedras de piano, guitarra, violín, violonchelo, flauta traversa, Orquesta Suzuki y Ensamble Suzuki de la UNC. Para asistir al concierto, se deberá adquirir una entrada con un valor de 550 pesos, disponibles a través del sitio web autoentrada.com o por boletería del teatro.

Sábado 19

El próximo sábado en el Museo Emilio Caraffa ,Avenida Poeta Lugones 411, podrá disfrutarse de la muestra de Francisco Medail, “Fotografías 1930-1943”. Una investigación en torno al trabajo de archivo y la historiografía del arte. Entre otras cosas, se presenta como una crónica de la cotidianidad en Buenos Aires en los años treinta que se opone a las propuestas modernas de la época, como las fotografías de Horacio Coppola y Grete Stern. Destacando los modos de vida en esta ciudad, el trabajo profundiza en la década infame, un periodo histórico que se inicia con el primer golpe cívico-militar del siglo XX en Argentina, caracterizado por la corrupción y el fraude electoral. La exhibición cuenta con la curaduría de Verónica Tell. La muestra podrá visitarse hasta el día 11 del próximo mes con entrada libre y gratuita.

Domingo 20

El próximo domingo a las 18 en la Sala Carlos Giménez del Teatro Real, San Jerónimo 66, comienza la obra de Guillermo Baldo, “El niño sirena”. Una función dirigida al público infanto-juvenil pero que está perfectamente diseñada para que el público adulto se adentre en la obra y reflexione acerca de modos de educar, acompañar y ayudar a los niños en su crecimiento. “Adrián guarda un secreto. Alguien le hace guardar un secreto. Perdido en las profundidades del mar naufraga entre recuerdos. En el mar, donde comienzan todas las historias, una sirena una vez perdió su voz. A Adrián se la robaron. Él busca las palabras que lo salven de las profundidades”, adelanta la sinopsis. La entrada tiene un valor de 500 pesos y se encuentra disponible para su compra a través de la plataforma autoentrada.com o por boletaría del teatro.

/Fuente Agencia Córdoba Cultura