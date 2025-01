Llega una nueva noche del evento tradicional de la doma y el folklore argentino. Este martes, subirán al escenario del Festival de Jesús María: Sergio Galleguillo, Desakata2, Destino San Javier, Loy Carrizo, Los Nombradores del Alba y Camilo Nicolás.



El Festival se presenta hasta el lunes 20 de enero. La comisión organizadora informó que se encuentran agotadas las entradas para el viernes 17.



También, dio a conocer la siguiente información para el día viernes:

- No hay entradas disponibles, ni en boleterías ni vía on line

- Ese día no estarán abiertas las boleterías en ningún horario

- Recomendamos que quienes viven en otras localidades y ciudades, no cuentan con su entrada y tengan intenciones de entrar al predio, no viajen hacia Jesús María

- Es importante, invitar a que no se compren localidades en la reventa, para evitar estafas y engaños

¿Dónde se puede ver la transmisión del Festival de Jesús María 2025?

La 59º edición del Festival de Jesús María se podrá ver por la pantalla de Canal 10 de Córdoba y también online a través del canal de YouTube Canal 10 Córdoba. La transmisión se presenta de 21:00 a 3:00 horas.

Además, se transmite para todo el país a través de la TV Pública.

¿Cuánto salen las entradas?

El valor de las entradas es el siguiente: entrada general $30.000. El lunes 20 la entrada general sale $32.000.

Las plateas tiene variados precios, entre los $40.000 y los $100.000, según el día.

Las entradas para los menores de 5 a 11 años, al igual que los jubilados, salen $15.000, con la excepción del lunes 20, que se cobra el valor de la entrada general.

El valor de la conservadora con alimentos y bebidas propios es de $30.000.

Las entradas se consiguen en boletería del anfiteatro y online en Paseshow.

Programación de los artistas:

Martes 14

Sergio Galleguillo, Desakata2, Destino San Javier, Loy Carrizo, Los Nombradores del Alba y Camilo Nicolás. Espectáculo de campo con las tropillas entabladas.

Entrada general 30 mil pesos, Platea A 60 mil pesos y Platea B, 40 mil pesos.

Miércoles 15

Soledad Pastorutti, Eugenia Quevedo y la LBC, Raly Barrionuevo, Herederas con Roxana Carabajal, Silvia Lallana, Cecilia Mezzadra y Eli Fernández; Gualicho y Pirulo con la participación de Mauro y Gerardo.

En el campo se presenta un espectáculo de Destrezas Gauchas.

Entrada general 30 mil pesos, Platea A 70 mil pesos y Platea B, 50 mil pesos.

Jueves 16

Los Manseros Santiagueños, Ulises Bueno, El Indio Rojas, Los Carabajal, Ceibo y Florencia Paz. En el campo se presenta un espectáculo de Tropillas Entabladas.

Entrada general 30 mil pesos, Platea A 60 mil pesos y Platea B, 40 mil pesos.

Viernes 17

Chaqueño Palavecino, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Jessica Benavídez, Piko Frank y Al Fogón con Nico Membriani.

Entrada general 30 mil pesos, Platea A 80 mil pesos y Platea B, 60 mil pesos.

Sábado 18

Abel Pintos, Nahuel Pennisi, Las Voces de Orán, Maggie Cullen y Dale Q’ Va.

En el campo se presenta el show de danza Melodías del Montiel, de la final del Campeonato Nacional e internacional de Jineteada y de la final del Campeonato Jinete del Festival.

Entrada general 30 mil pesos, Platea A 90 mil pesos y Platea B, 70 mil pesos.

Domingo 19

Los Palmeras, El Loco Amato, Los Trajinantes, La Clave Trío y el ganador del Predio Doña Pipa.

En el campo habrá entrega de premios y el show "Malambo Soy”. También, el Campeonato Color y Coraje con 54 montas seleccionadas.

Entrada general 30 mil pesos, Platea A 80 mil pesos y Platea B, 60 mil pesos.

Lunes 20

La noche extra presenta a Luck Ra, Diego Torres, Mya, Valentino Merlo, Magui Olave y La Pleyer.

Entrada general 30 mil pesos, Platea A 100 mil pesos y Platea B, 80 mil pesos. Este día no se podrá ingresar con conservadora.