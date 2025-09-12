La localidad de La Falda, en las Sierras cordobesas, se prepara para recibir la 7ma edición del encuentro internacional “EntreDanzados”, un evento que celebra la música y la danza con raíz folklórica.



Del 12 al 14 de septiembre, bailarines, coreógrafos y artistas brindarán una serie de galas, talleres y conciertos.

El Anfiteatro Municipal será la sede principal, con una destacada programación artística que incluye a Trum Malambo, Dúo Coplanacu y Los Duarte. El festival, una creación de la productora artística “Universo EntreDanzados”, que celebra sus 15 años de trayectoria, promete ser una gran fiesta del movimiento y la cultura popular.

Programación:

El evento no solo ofrece espectáculos, sino también la oportunidad de aprender y participar. El viernes 12 se llevarán a cabo talleres gratuitos de diversas disciplinas como estilización folklórica y tango, además de un conversatorio con maestros internacionales.

La programación artística en el Anfiteatro Municipal es la siguiente:



-Viernes 12: Gala en el Anfiteatro Municipal con la actuación de Trum Malambo. Entrada general: $10.000.

-Sábado 13: Gala en el Anfiteatro Municipal con el aclamado Dúo Coplanacu. Entrada general: $12.000.



-Domingo 14: Jornada libre y gratuita a partir de las 11:00hs en el Complejo 7 Cascadas, con la presentación de La Serrana Folclórica. Gala de Clausura en el Anfiteatro Municipal con la presentación de Los Duarte. Entradas general: $10.000.

Las entradas se consiguen en universoentredanzados.com. Hay promoción para la compra de 3 entradas juntas, 1 de regalo.



El festival cuenta con el apoyo de la Municipalidad de La Falda.

Sobre EntreDanzados



Fundado hace 15 años por Emi Villalón y Ema Maldonado, Universo EntreDanzados ha evolucionado para convertirse en una productora que, si bien aborda todos los géneros de la danza, mantiene una especial mirada sobre el folclore. Según sus creadores, este proyecto nació desde la pasión, con la certeza de que el corazón manda y cada paso se convierte en un nuevo universo, celebrando cada proceso que los trajo hasta este momento.

