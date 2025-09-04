Festival explosivo: el Cosquín Rock 2026 revela la grilla completa

¡Ya es oficial! El festival más grande del país llega a su 26º edición con una grilla artística de lujo. La organización del multitudinario encuentro, dio a conocer este jueves, la programación completa del Cosquín Rock.



El encuentro se presentará el próximo 14 y 15 de febrero. El Aeródromo Santa María de Punilla se vestirá de fiesta para brindar un fin de semana épico.

“Más de 100 artistas marcarán una agenda con regresos históricos, leyendas nacionales e internacionales y artistas emergentes. Seis escenarios, diversas propuestas gastronómicas y miles de personas que ya confirmaron su lugar”, expresa En Vivo Producciones en el comunicado de difusión.





Esta edición va más allá del rock y abraza una diversidad de géneros que la convierte en una experiencia única. Desde el blues y el metal hasta el trap y la electrónica, los seis escenarios del festival serán un verdadero crisol de sonidos que conectará a leyendas consagradas con los talentos que están marcando el pulso de la música actual.

La grilla oficial es la siguiente:

1915 - Abel Pintos - Ainda - Airbag - Amigos de Artistas - Arkadyan - Babasónicos - Bandalos Chinos - Beats Modernos - Bersuit Vergarabat - Blair - Brigado Crew - Bruz - Bulldozer Blues Band - Caligaris - Caras Extrañas - Chechi de Marcos - Ciro y Los Persas - Cordelia Andrada - Coti - Cruzando el Charco - Crystal Thomas & Luca Giordano - CTM - Cuarteto de Nos - David Ellefson - Deer Jade - Devendra Banhart (solo) - Dillom - Divididos - Dum Chica - El Club de la Serpiente - El Kuelgue - El Plan de la Mariposa - El Zar - Emi - Eruca Sativa - Estelares - Fantasmagoria - Fito Paez - Franky Wah - Franz Ferdinand - Gauchito Club - Gauchos of the Pampa - Girl Ultra - Gisa Londeiro & Toyo Bagoso - Glauco Di Mambro - Golo's Band & Anastasia Amarante - Grass Hopper - Guasones - Gustavo Cordera - Hermanos Gutierrez - Indios - Jovenes Pordioseros - Kapanga - Kill Flora - Kölsch - La Franela - La Mississippi - La Vela Puerca - Labios de Sal - Lali - Las Pastillas del Abuelo - Las Pelotas - Las Witches - Le Dracs - Lehar - Les Diabolettes - Los Espiritus - Los Mentidores - Los Pericos - Lourdes Lourdes - Louta - Malandro - Mariano Mellino - Marilina Bertoldi - Marky Ramone - Matthias Tanzmann - Microtul - Misty Soul Choir - Morat - Nina Portela - Niño Monja - Pablo Fierro - Pappo x Juanse - Peces Raros - Perro Suizo - Piti Fernandez - Renzo Leali - Rosy Gomeez - Rudy - Ryan - Santiago Garcia - Silvestre y La Naranja - Six Sex - Sofi Mora - T&K - Tango & Roll - The Chemical Brothers (DJ Set) - Trueno - Turf - Un Muerto Mas - Valentin Huedo - Victoria Whynot - Viejas Locas x Fachi y Abel - Wanda Jael - Wayra Iglesias - Ximena Monzon - Ysy A - Artistas invitados: Agarrate Catalina

Leyendas internacionales que pisan fuerte

Cosquín Rock se consolida como un punto de encuentro para gigantes de la música global. Entre los nombres más esperados, Franz Ferdinand llegará con su impecable show de indie rock, listo para hacer vibrar a miles de fans con hits como "Take Me Out".



Los pioneros del big beat, The Chemical Brothers (DJ Set), garantizarán una fiesta inolvidable con su explosivo espectáculo. Por si fuera poco, la cuota de folk experimental estará a cargo de Devendra Banhart, y el aclamado cuarteto colombiano Morat sumará su frescura pop-folk. Además, el dúo nominado a los American Music Awards, los Hermanos Gutiérrez, traerá su virtuosismo instrumental para una propuesta única y cautivadora.

El rock nacional siempre presente

Esta edición es un homenaje a la historia y al futuro de nuestra música. Vuelven los pilares que ya son parte del ADN del festival: Divididos, Ciro y los Persas, y La Vela Puerca que, en medio de una gira que los lleva por todo el continente, harán vibrar la montaña con sus clásicos.

El Cosquín Rock es, sin duda, la casa de Las Pelotas y la banda de casa no podía faltar a la cita perfecta. También dirán presente Babasónicos, con más de 30 años de éxitos, y Las Pastillas del Abuelo.

Nombres que rompen moldes

La nueva generación se hace presente con fuerza. Lali, que viene de romper récords con cuatro shows en el Estadio Vélez, traerá su talento arrollador para un show único y lleno de energía rockera.



El regreso de Fito Páez será uno de los momentos más emocionantes y esperados, tras su inolvidable show en la edición de 2023. Airbag, después de agotar tres estadios River, presentará su nuevo álbum, y el disruptivo Dillom sumará su propuesta desafiante.



La fuerza nacional también estará representada por Marilina Bertoldi, la primera mujer en ganar el Gardel de Oro en casi dos décadas, y por bandas que atraviesan géneros como Cuarteto de Nos, Turf y Cruzando el Charco. Y para los nostálgicos, el regreso de Viejas Locas x Fachi y Abel promete un reencuentro memorable.



Como si fuera poco, el Cosquín Rock suma una propuesta inédita: La Plaza Electronic Stage. Una discoteca itinerante que convertirá una parte del predio en una pista de baile al aire libre con DJs y productores de renombre como Franky Wah, Kölsch y Matthias Tanzmann.

Compra tus entradas y viví la experiencia

Para ser parte de este evento histórico, asegurá tu lugar a través del único punto de venta oficial.