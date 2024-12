Munay Ki Dub anuncia su show en el Festival "Goa Sunsplash" en Goa, India. La banda Argentina de Dub Electrónico y Reggae, que ha sido parte de importantes festivales tanto en Argentina como en Europa, continúa consolidándose a nivel internacional. Tras ganar varios premios en ambos continentes, la banda realizó su primer tour por Inglaterra en 2024, y ahora se prepara para arrancar el 2025 con una participación destacada en el festival de reggae más importante de la India, Goa Sunsplash.



El festival se presenta el 11 y 12 de enero en la playa de Goa, India. Compartirán escenario con artistas de todo el globo como Channel One, David Hins de Steel Pulse, Marcus Gad, Cali P entre muchos.



Mas información sobre el Festival Goa Sunsplash aquí.



Munay Ki Dub es uno de los actos en vivo de dub más destacados que han surgido de América Latina.





Originarios de las montañas del centro de Argentina, Munay Ki Dub representa una nueva generación de artistas de dub, combinando instrumentos en vivo como el violín, melódica, bajo y guitarra con programación, efectos e instrumentos digitales. Su sonido une lo tradicional con lo experimental, creando una mezcla cautivadora de reggae roots digital, dub, bass y steppa.



Lanzaron su primer disco MKD en 2019 a través del sello europeo Dubophonic Records. Su música, que incluye letras conscientes, ha sido bien recibida tanto en Argentina como en Europa. En 2020, se destacaron al ser seleccionados para participar en el Cosquin Rock 2020. Durante la pandemia, realizaron una exitosa gira virtual, tocando en festivales de Europa, Asia y América Latina, y ganaron el Rootstock Music Awards en Francia.



En 2021, la banda presentó su segundo álbum Groove of Meditation, grabado en el estudio Los Ángeles en Córdoba. El 2022 estuvo marcado por una enérgica gira nacional, destacando sus presentaciones en Buenos Aires, Córdoba y San Luis. En 2023, lanzaron el video de Peace & Dub y el single Andes Dub.



En 2024, anuncian su primer tour por Europa, con presentaciones en festivales y clubes de Inglaterra, destacando su show en el escenario Big Top del festival Camp Bestival y su presentación en el local Fox & Firkin de Londres junto a Alborosie. También lanzaron varios singles, entre ellos Take Your time, Bad Babylon y Poncho Dub.



Su música ha sonado en medios de todo el mundo, y han compartido escenario con artistas como Nonpalidece, Alborosie, Orbital, Dub Pistols, Prince Fatty, Channel One, David Rodigan, La Vela Puerca entre muchos otros.