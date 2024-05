Comienza una nueva edición del Festival Internacional de Teatro Breve. El encuentro ya es un clásico cordobés donde artistas y espectadores son protagonistas de ese escenario único sin platea ni telón.



Durante 10 noches, desde un rincón impensado se conjuga el ritual del Teatro. En sólo 15 minutos, 1 historia; y en cada noche varias historias se develan en estos espacios donde no hay distancias para la emoción. Obras provenientes de Brasil, Buenos Aires y Córdoba cuentan los 11 del Breve; un festival que sigue haciendo historia en 220 Cultura Contemporánea y en el Teatro Real.

¿Cuándo comienza el Festival de Teatro Breve?



Este jueves se larga una nueva edición del Festival que tiene lugar durante 10 noches con 10 obras en simultáneo, en 220 Cultura Contemporánea y en el Teatro Real en el transcurso del mes. Este año, la Apertura del Festival es a las 19.30, al aire libre en Mercado Alberdi, con una performance a cargo de la compañía de danza La Bajadita y la animación de Gabriel Marasini y la dulce Lula Rodríguez. El acceso del público es libre y gratuito.



La programación se presenta del 9 al 12 de mayo a las 20.30. La cita es en 220 Cultura Contemporánea en la Plaza de la Música.



¿Dónde se pueden comprar las entradas?



Las entradas anticipadas a 7000 pesos + cargo de servicio, se consiguen en edenentradas.com.ar.



También, en Disquerías Edén (Obispo Trejo 15). Además, media hora antes de la función las entradas están disponibles en boletería de 220 Cultura Contemporánea.



El sábado 25 y domingo 26 de mayo a las 20.30, el festival interviene distintos espacios del Teatro Real.

Entradas anticipadas aquí. También, en boletería del Teatro Real, disponibles de martes a sábado de 10 a 20, los días de función el horario se extiende hasta el comienzo de la misma.

Un formato que hace historia

Durante 10 noches este festival con idea y dirección de Diego Balaguer y Francisco Bruzzone vuelve a intervenir espacios no convencionales, fortaleciendo, dinamizando e impulsando la creación teatral de Córdoba; que se cruza con estéticas diversas, pluralidad de lenguajes, nuevas tendencias y variedad de temáticas provenientes de otras latitudes.

Todas las noches la acción comienza con música y danza en la sala principal con una performance de la compañía de danza La Bajadita, que da apertura al evento. Acto seguido la presentación del Festival está a cargo de Gabriel Marasini y la dulce Lula Rodríguez que con sus respectivos personajes organizan y explican el funcionamiento al público.



El espacio es protagonista de esta experiencia y también lo es el espectador, donde la proximidad con el artista lo hace parte de la historia que se cuenta en escasos metros. Cada noche, diez obras de teatro comienzan en simultáneo con una duración de 15 minutos. El público disfruta de cuatro piezas en una misma noche, albergados en un espacio común donde se encuentran todos, artistas y espectadores, antes de las funciones, en los intervalos y al finalizar. Cada obra se presenta cuatro veces por noche, representadas simultáneamente en espacios ambientados no convencionales.

Para quienes ya lo vivenciaron el final de cada noche siempre es una fiesta. Para aquellos que todavía no lo experimentaron; este año una vez más, se festeja en formato Breve pero intenso.

Anfitriones: “La Bajadita” Compañía de danza. Idea, dirección y coreografía: Mariana Massera

Intérpretes: Martina Obulgen, Ximena Aragón, Daniela Bahilez, Paula Lambertucci, Martina Tullio, Ezequiel Zuñiga, Sol Bardagi

Mirá todas las obras que se presentan en el Festival Internacional de Teatro Breve

Obra: “Até que (sua) morte nos separe” (BRASIL)

Grupo: Cía. Líquida de Teatro. Actuación: Nayana Shimaru y Samuel Giacomelli. Técnica: Juan José Celiz

Guión y dirección: Samuel Giacomelli.



Durante una fiesta de bodas, una novia es sorprendida por una impactante revelación que sacude su vida y su relación. Lo que comienza como una traición amorosa se convierte en un torbellino de emociones que lleva a los recién casados a enfrentar sus deseos más profundos y oscuros donde la redención y el poder se entrelazan en una peligrosa danza de amor, odio, sexo y crema batida.



Obra: “Pequeño Gran Circo Argentino”

Actuación: Sofía Piñero Gallo y Chino Castillo. Dramaturgia: Nelson Balmaceda. Dirección: Diego Haas Batista



Un viejo payaso que ya ha perdido sus gracias -más no sus mañas-, abre el telón de su pequeño circo de morondanga. Gags sin remate, chistes sin ton, rutinas sin son, y algún que otro personaje Freack-on, serán protagonistas de, quizás, el último patetic show de su payasesca vida. Pasen y vean, el pequeño circo les espera. Habrá risas, aplausos y de seguro lloriquean.

Obra: “Fuego por piernas y boca”

Recreación en interpretación y autoría: Raúl Sánchez. Es una obra de títeres y actor, basada en “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca. Toma los personajes de La Poncia y Adela, en una discusión por el amor prohibido de Adela. Ahí se manifiesta este fuego de amor y deseo. “Ay amor de naranjo en flor!“

Obra: “El Bailador”

Actuación y dramaturgia: Álvaro Gutiérrez. Dramaturgismo: Mariana Vargas. Vestuario y maquillaje: Kiaro. Dirección: Paco Giménez



El bailador es un unipersonal de autoficción que pone en escena la historia de un personaje en Perú, que a lo largo de su vida trabajó en cabarets y discotecas como bailador de mesa o go-gó dancer, siendo parte de los espectáculos nocturnos de una Lima virreinal y bohemia de los años 2000.

Obra: “El paraíso de los rotos”

Elenco: LAS MUSAS. Autor y Director: Juan José Badra. Elenco: Gabriel Mahieu, Luciana Emilse Frontera, Juan José Badra.



Al borde de la cornisa de un edificio un hombre decide quitarse la vida arrojándose al vacío; a su rescate llega un bombero que dificulta aún más su presente caótico. Abajo su mujer alentando para que tome una decisión apremiada por su ritmo de vida, los espectadores influyen en la toma de arrojarse o no al vacío.

Obra: “Madre hay una sola”

En escena: Eve Rojas, Magui Palou, Maleva Carranza, Carolina Gallardo. Música: Inti Algarbe. Idea original: Burdas a escena. Dirección: Carolina Gallardo



Un chancletazo en el cachete derecho. La ojota de goma eva. El dedo gordo con baba que limpia en la cara. Aquel termómetro de mercurio. Las tardes ututas de piojos. Madre hay una sola es un repaso de escenas sobre nuestras infancias en clave de humor físico (y muy negro). Un Compilado de aquellas madres amorosas, monstruosas, cuidadoras que todos conocimos por afecto o por defecto.

Obra: “De Frondoso a fabuloso”

Actuación: Alejandra Ruiz, Matías Pavón. Dramaturgia: Virginia Schulthess. Asistencia de dirección/ Técnica: Bianca Mitnik. Dirección: Matías Gramajo



En un día en el que la vorágine las tiene sobrepasadas por ser la flecha del casamiento de una clienta del barrio, dos peluqueras desarrollan una conversación que pasa por distintos espacios emocionales. Un eje que se tensiona entre la desigualdad de pareceres sobre si la dueña debería amoldarse a la constante actualización de la moda y resignarse a remoldear su amado espacio o no, y seguir manteniendo las costumbres, la familiaridad y atesorando los buenos momentos. Se invita al espectador a ser partícipe en el imaginario de una experiencia quedada en el tiempo, presentándoles historias cotidianas y conversaciones hilarantes que los harán adentrarse en la historia y salir…peluqueados.

Obra: “La mitad productiva”

Actuación: Matías Jalil, Nahuel Ramallo. Dirección: Vitorio Cucinelli.



¿Sabemos diferenciar la cordura de la locura?. Un psicoanalista, se enfrentará con uno de los mayores desafíos de su carrera, un particular paciente que recurre a él. De a poco, en cuanto avanza la sesión, la línea que divide paciente - profesional se irá desdibujando, y a pesar del desfile de situaciones insólitas, intentarán mantener la cordura.

Obra: "Hotel desamparo”

Dramaturgia: Camila Sosa Villada. Actuación: Daiane Frandoloso. Dirección: Marcos García



“En el sótano de un cabaret, entre boas de plumas, cajones de cerveza y trastos viejos una prostituta desnuda su miseria delante de los ojos brillantes de un niño. En un desahogo vertiginoso ella intentará advertirle que el mundo querrá devorarlo. Mientras afila su cuerpo para asaltar a la noche en búsqueda de su amor más profundo, el dinero, derramará sus recuerdos como una manta protectora para rescatar la ternura del pequeño, o quizás la de ella misma”.



Obra: “Contrareloj”

Dirección: Lautaro Metral. Actúa: Victoria Bonel Vigliano, Milagros Ponce, Lautaro Metral



Puede una historia de amor ser contada en 15 minutos? La comedia romántica que no le puede faltar a tu noche.