Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur: programación, fechas y entradas

Córdoba recibirá la 15.ª edición del Festival Internacional de Teatro Mercosur. El evento durará nueve días, durante los cuales se realizarán más de 100 funciones distribuidas en 21 espacios de la capital y en 20 localidades del interior provincial.

El evento tendrá un cronograma que irá desde el 4 al 12 de octubre, ofreciendo compañías de Argentina, Latinoamérica y Europa. Más específicamente, la programación incluye producciones de España, Francia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Perú y Bolivia, además de una fuerte presencia de elencos locales e independientes.

A ellos se suman las compañías oficiales de la provincia, la Comedia Cordobesa y la Comedia Infantojuvenil, que compartirán escenario en propuestas que abarcan teatro, danza, performances y experiencias interdisciplinarias.

Con el propósito de tender puentes entre la escena local y el teatro internacional, el festival se ha consolidado como uno de los encuentros escénicos más relevantes de Iberoamérica.

Las actividades y horarios se encuentran disponibles para descarga en una grilla realizada por el gobierno provincial.

Las entradas ya están disponibles en boleterías y a través de Autoentrada, con un valor general de $6.000 y la promoción FIT 2 x $10.000. Algunas funciones especiales se presentarán con modalidad a la gorra.