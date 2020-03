FESTIVALproSOL - ON LINE - Jueves 02 de Abril - PUBLI

El Festival ProSol de música y teatro se realiza de manera on line el jueves 2 de abril a las 19.

Desde la organización describen el fin solidario del encuentro: “Sol Iriarte necesita $140.000 para realizarse una cirugía de urgencia en el oído medio. Extirparse un colesteatoma (formación similar a un tumor benigno, que crece rápidamente y erosiona los huesos de la audición, con riesgo a perforación de cráneo), y luego reconstruir todo el oído afectado. Esta operación, al igual que su tratamiento, esta siendo llevado adelante en la Clínica Reina Fabiola pero la obra social no autoriza la cirugía. La Superintendencia de Salud de la Nación ya intervino y un abogado público también. Pero cada acción legal demanda un tiempo que ella no tiene.

Así nació este Festival ProSol solidario de música y teatro".

Los artistas que participan son los músicos: Lucas Heredia, Enrico Barbizi, Ema Berro, Adrián Boudet y Coro Cuerpo Celeste. En teatro se presentan El Trotamundos Teatro, Catapulta teatro danza.

Venta de colaboraciones a través de Eventbrite en este link.

Cuando se registra el pago se genera una entrada y el jueves 02 se compartirá por mail el link del evento. Valor de la Entrada $440.

El evento se realiza vía streaming a través de Youtube, en vivo.