María Fornero presenta en Córdoba su libro “La mujer que no está”, una novela que parte de un hecho real para hablar de desapariciones y femicidios.



En diálogo con María Fornero, nos cuenta que “La novela es una ficción que tiene como base el caso de la desaparición de Mariela Bessonart, la mujer que desapareció en Villa María en 2005. Un caso en el que está sospechado su ex marido, pero nunca se llevó a juicio. Pasaron los años y aún no hay justicia”.

La autora también comparte: “La novela toma el punto de partida en ese tema y luego va tomando otros ribetes, no solo es una sospecha de femicidio sin aparición del cuerpo sino también la aniquilación del monte del Norte cordobés con la ampliación de la frontera de la soja y allí aparecen nombres vinculados a la justicia y a la política provincial, que estaría en el trasfondo de la desaparición de la mujer: esto es ficción. Los femicidios están más de una vez vinculados al poder".



Sobre el género de su nuevo libro, María destaca: "Tiene varios componentes de géneros literarios, policial, o neopolicial con fuerte intervención de los fantástico, porque la desaparición del personaje principal, ella cae en un lugar llamado “el pozo de los tiempos” donde se encuentra con miles de mujeres que fueron desaparecidas en diferentes tiempos”, detalla Fornero.

La novela se lanzo hace un año y ahora se presenta en Córdoba, en la Biblioteca Popular Vélez Sarsfield (Lima 995). La cita es este miércoles a las 18.30.



Habrá una presentación musical a cargo de Ximena Alvarez y Augusto Paroli. El libro se presenta con un conversatorio donde participan María de los Ángeles Fornero, autora del libro, Mónica Reviglio, Periodista con perspectiva de género y Mabel Estevao Belchior, Profesora de letras.