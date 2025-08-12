Fiesta de Comidas Típicas Caroyenses: un festín de sabores y cultura
El encuentro se presenta el 16 y 17 de agosto en la plaza central de Colonia Caroya. Mirá la entrevista con la Intendenta Paola Nanini.
Llega la 29º edición de la Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses.
En diálogo con Canal 10, la intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini expresa: “Somos muy conocidos por ser buenos anfitriones y por brindar una mesa generosa, también generosa con comidas y recetas que no se hacen en otro lugar del país. Queremos invitar a la gente a comer a nuestra mesa”.
“La cita es en la plaza central donde habrá dos carpas enormes y la gente podrá comer nuestro frico, rognosa y nuestras pastas. También nuestros vinos caroyenses que estan siendo multipremiados. Los invitamos a ser parte de nuestra cultura”, agrega Nanini.
El encuentro se presenta el 17 y 17 de agosto, con entrada libre y gratuita. Habrá espectáculos en vivo, sectores para gastronomía, también artesanos, emprendedores, todo muy típico del lugar. La cita es en la Plaza Nicolás Avellaneda.