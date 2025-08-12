Llega la 29º edición de la Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses.



En diálogo con Canal 10, la intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini expresa: “Somos muy conocidos por ser buenos anfitriones y por brindar una mesa generosa, también generosa con comidas y recetas que no se hacen en otro lugar del país. Queremos invitar a la gente a comer a nuestra mesa”.

“La cita es en la plaza central donde habrá dos carpas enormes y la gente podrá comer nuestro frico, rognosa y nuestras pastas. También nuestros vinos caroyenses que estan siendo multipremiados. Los invitamos a ser parte de nuestra cultura”, agrega Nanini.

El encuentro se presenta el 17 y 17 de agosto, con entrada libre y gratuita. Habrá espectáculos en vivo, sectores para gastronomía, también artesanos, emprendedores, todo muy típico del lugar. La cita es en la Plaza Nicolás Avellaneda.