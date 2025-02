La Agencia Córdoba Cultura reafirma su compromiso con la federalización de la cultura, apoyando festivales y propuestas que promueven la participación de la comunidad y el desarrollo artístico en cada rincón de la provincia. La programación completa puede verse en: cultura.cba.gov.ar

Aquí damos un repaso por los principales eventos programados para esta semana, dedicados al público en general.

Viernes 14

A las 19. Teatro Itinerante de Verano: En la siesta (de Teatro de títeres Pa’ los gurises) San Marcos Sierras, Cruz del Eje – Hogar Sierra Dorada Teatro de Títeres / Infancias / 45 minEn la siesta:hora de gurises sin sueño y con ganas de jugar. El viejo de la bolsa, canciones, duendes, los chicos jugando a la pelota, un loro, un gusanito y la magia de la siesta litoraleña.

A las 19:30. Una noche mágica: “Enamórate en el Sobre Monte” Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218. El Museo Sobre Monte invita a toda la comunidad a celebrar el Día de los Enamorados con una velada musical llena de romance y melodías inolvidables. El Dúo Alana y Esteban, con su inconfundible estilo, interpretará una exquisita selección de boleros y canciones para enamorarse, transportando a los presentes a través de las emociones y recuerdos que despierta la música inspirada en el amor. El repertorio promete cautivar corazones y crear una atmósfera íntima y acogedora, bajo el cielo estrellado de Córdoba. Entrada libre y gratuita.

A las 19:30. Teatro Itinerante de Verano: Poroto el Semillo (de Fresca Viruta Títeres) Isla Verde, Marcos Juárez – Merendero Creciendo JuntosTeatro de Títeres / ATP / 45 min. La historia con títeres de guante y varilla, nos relata la aventura de Jacinto, el jardinero del retablo, quien descubre junto a pascual, un curioso gato, una caja enterrada en el jardín. ¿Qué misterio allí se esconde? No se imaginan que están a punto de liberar a Poroto, un revoltoso que hace peligrar las flores del lugar. Se ponen en juego en el transcurso de la obra, valores como la amistad y la solidaridad.

A las 19:30. Teatro Itinerante de Verano: Un Colorín… Nada colorado (de Astrolabio Teatro de Títeres)Elena, Río Cuarto – Polideportivo Municipal. Teatro de Títeres / ATP / 50 min. Colorín es un duendecito que viene desde lejos y otros cuentos , tras las huellas de un temible duende devorador de raíces de árboles . En el camino , conoce a Luisito y un naranjito de jardín. Le propone una estrategia para cumplir la misión de salvar a los árboles del barrio . El malvado rufián está cerca y ellos sólo cuentan con la amistad, generosa y compartida, y un cepillo como bandera.

A las 20. Teatro Itinerante de Verano: Canciones en la ventana (de Ana Iniesta y la banda de la luna) San Vicente, San Alberto – Merendero Estrellita de Mar. Teatro de títeres de Sombra y color y música en vivo / Primera Infancia / 40 min. Entre melodías de Ana y canciones populares de la infancia que funcionan de guion, una ventana se ilumina en imágenes poéticas que saben acompañar en la dulzura y musicalidad del movimiento, el imaginario de cada universo sonoro. Lunas, casas, gatos, el pasaje de la noche al día, el mar. Un espectáculo que invoca las voces de todes y a dejarse llevar por el juego de la luz en sombra y color.

A las 20.30. Cine Móvil: La Gallina Turuleca, Yacanto – Plaza de los niños. El Cine Móvil continúa con proyecciones de películas infantiles, animadas y clásicas para disfrutar en familia en un mágico recorrido por toda la provincia. La propuesta invita a disfrutar de un espacio de encuentro a través de una selección de películas pensadas especialmente para el público infantil y familiar. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Teatro Itinerante de Verano: Amablé, un lugar para jugar soñar y ser (de Raqueta) General Deheza, Juárez Celman – Plaza Central General San Martin Clown / ATP / 45 min Un encuentro de juego, emoción y disfrute. Conectar con la verdad y el amor es nuestro deseo!

A las 21. Escena nacional: Lo Sagrado, de Julio Chávez y Camila MansillaTeatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66. Rafael es filósofo y escritor, vive desde hace años en un pequeño pueblo en la playa. Acaba de terminar un libro autobiográfico y sorpresivamente recibe la visita del hijo de su antigua pareja con el que convivió. El joven viene a pedirle que cumpla una promesa. Entradas disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Sábado 15

A las 19. Tardes en el Faro: Jeybon Parque del Faro del Bicentenario – Av. Poeta Lugones 401 y Deodoro Roca esq. Carlos Thays En el marco del programa de fomento a artistas y festivales denominado Nodo Cultural Lugones, la Agencia Córdoba Cultura, a través del Centro Cultural Córdoba, pone en marcha la tercera edición del ciclo Tardes en el Faro, destinado a la presentación de Djs de Córdoba Capital y el interior de la provincia. “Jeybon” es una DJ cordobesa que comenzó su trayectoria en 2014 en la Jey Skool, bajo la guía de Dario Jey, uno de los referentes locales de la música electrónica. Desde entonces, Ale ha musicalizado diversos espacios culturales destacados, incluyendo el Museo Caraffa, el Palacio Ferreyra y el Paseo del Buen Pastor. Además, ha sido invitada a eventos privados, empresariales y desfiles de moda. Su música es una fusión de deep house, progressive y melodic techno. Entrada libre y gratuita.

A las 19:30. Happy Hours (de Paulina Los pájaros) Amboy, Calamuchita – Balneario de Amboy. Teatro de humor físico y circo / ATP / 45 min. Una simple moza de bar alienada por la rutina laboral busca una linea de escape en su imaginación para poder sostener la pesada bandeja de la cual sabe, ninguna porción, le será propia.

A las 19:30. Teatro Itinerante de Verano: Kaori y el Dragón de Agua (de Sibeldanza)Los Molinos, Calamuchita – Plaza Manuel Belgrano. Narración en kamishibai, danza y títeres / ATP / 50 minKaori, una mujer dedicada a las artes, se inspira en su ancestro samurái para defender a su pueblo.

A las 21. Teatro Itinerante de Verano: Lunática (de KIKA producciones teatro) San Antonio de Arredondo, Punilla – Centro de jubilados Edad Dorada. Comedia dramática / ATP / 50 min. Lunática cuenta la historia de Rosa y su increíble amistad con los lobos. Rosa era una niña que amaba cantar, aunque no se sabe si cantaba bien o no tanto, pero lo hacía con unas ganas, prácticamente era lo único que le gustaba hacer. Las vecinas y vecinos de su pueblo, los Nunca Contentos, como su nombre lo indica, no estaban muy contentos con su canto, ni con su tamaño, ni con su color. Rosa se refugió en el bosque, donde una audiencia inusitada de lobos disfrutaba de sus canciones…sin embargo esta solución no duraría mucho tiempo…

Domingo 16

A las 18.30. Música en Río Cuarto. Anfiteatro Griego del Parque Costas – Río Cuarto La iniciativa es organizada por el Gobierno de Córdoba, a través de las delegaciones de las Agencias de Cultura, Joven y Deportes. En tres escenarios al aire libre y con la costanera como auditorio, «El Río Suena», «De Música Argentina» y «Skatepark Rock» son los ciclos que le ponen música y color al cierre del fin de semana. Esta semana se presentarán Chino y La Banda, Malena Río, Dúo Llanes – Barreda, A cielo abierto, Felina y La Hija De La Lágrima.

A las 19. Tardes en el Faro: Gustavo Sierra. Parque del Faro del Bicentenario – Av. Poeta Lugones 401 y Deodoro Roca esq. Carlos Thays. En el marco del programa de fomento a artistas y festivales denominado Nodo Cultural Lugones, la Agencia Córdoba Cultura, a través del Centro Cultural Córdoba, pone en marcha la tercera edición del ciclo Tardes en el Faro, destinado a la presentación de Djs de Córdoba Capital y el interior de la provincia. Gustav Sierra es un destacado productor, dj y sonidista, con más de dos décadas de experiencia en la escena electrónica de Córdoba, una ciudad que lo vio formarse y convertirse en un referente indiscutido en el ámbito del audio y la tecnología sonora. Desde una edad temprana, dedicó su tiempo al estudio y la investigación, destacándose por su curiosidad, amor por la música, meticulosidad y especialización en audio. Como dj, dejó su huella en cabinas de todo el país, construyendo una sólida reputación por su impecable selección musical y técnica. A lo largo de su carrera, ha sido influenciado por géneros como el minimal house, deep, dub, glitch y techno, desarrollando un estilo propio que ha capturado la atención de la escena electrónica. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Teatro Itinerante de Verano: Flora y Roja. El campamento (de Teatro Rampante)Corralito, Tercero Arriba – Pileta San Isidro Tennis Club Comedia dramática / ATP / 50 min. Flora y Roja, dos jóvenes amigas, nos llevarán a recorrer el Valle de Calamuchita – Córdoba. Buscando alejarse de la ciudad y sus problemas cotidianos, se adentran en las sierras entrando en contacto con la tierra, el fuego, el aire y el agua; así el monte las inspira a revivir la historia del paisaje y sus pobladores a través de conversaciones que entrelazan fantasía, especulación y realidad. Comechingones, peces, gliptodontes y aves son algunos de los acompañantes que tienen en su viaje.¿Volverán transformadas?

A las 20. Teatro Itinerante de Verano: Un cumple de terror (de Títeres gato de lata) Carnerillo, Juárez Celman – Plaza Juan Reynal. Teatro de Títeres / ATP / 45 min ¡A FESTEJAR! Franela, la gata cumple 6 años y Meli le organiza una fiesta sorpresa. Su amigo, Pantufla, le lleva de regalo su torta favorita: una torta de atún. Pero, de repente, al ir a buscar la velita: ¡¡¡ LA TORTA DESAPARECE!!! La único testigo es una mosca curiosa, que, al ser también golosa, nunca había parado de mirar la torta.

Franela y Moscosa emprenden esta divertida aventura en búsqueda de la torta. Nuevos y divertidos personajes conocerán en sus aventuras. Lo que no saben es que para encontrar la torta deberán aceptar sus miedos, llenarse de valentía y superar las barreras de los prejuicios. ¿Lo lograrán?

A las 20. Teatro Itinerante de Verano: Corazón Idiota (de Malena Vieytes)La Cumbre. Punilla – Sala Luis BertiConcierto cómico unipersonal / Mayores de 16 / 50 minInspirando complicidad y simpatía, ésta comediante conquista con su repertorio integrado por canciones propias y entrañables cóvers. Recorre los paisajes y montañas emocionales del alma. Un fresco cócktail de humor, romanticismo, irreverencia y delicadeza. Cantautora de género absurdo-caótico-confesional, provoca con música e interpretaciones un clima ideal para hermanarse y divertirse.

A las 20. Teatro Itinerante de Verano: Le Cirque de Irina y Margarite (de Muches Mundes)Manfredi, Río Segundo – Plaza Santos ManfrediClown / ATP / 40 minDos payasas se encuentran frente a un escenario vacío a la espera de que comience una función, ante la ausencia de artistas toman la escena para convertir en realidad el sueño de Margarite, tener un circo. Con objetos disparatados y la ayuda del público presente crearán una historia donde el humor, el trabajo colectivo, la confianza y el respeto a la diversidad serán los ejes que guíen esta propuesta de espectáculo para todo público.

A las 20. Teatro Itinerante de Verano: Acción (de Pamplonacirco) San Agustín, Calamuchita – Plaza San MartínClown / ATP / 45 minLa desopilante, aventurera, torpe, inconfundible payasa Pamplona nos invita a ser parte de un momento único e irrepetible en este espectáculo de circo y clown, donde el humor, las destrezas, los juegos y la complicidad entre niñes y adultes nos envuelven en un mundo de risas y alegrías compartidas en familia. Malabares, rola-bola, equilibrio, música, fuego y swing de la mano de Pamplona.

A las 20. Teatro Itinerante de Verano: Manzanilla y su árbol de los deseos (de Teatro circular)Tinoco, Colón – Plaza 20 de JunioTíteres y circo / ATP / 40 minTito es un titiritero que ha perdido la historia que le vino a contar al público pero se encuentra con Tita que le ayudará a recordar a través de distintas piruetas para mover el cuerpo y despertar la memoria. Aun así el gran titiritero no se acuerda de nada. Tita quiere contarle otra historia que ella sí sabe y como el teatro es un acto colectivo en conjunto dan inicio a una aventura situada en las alturas del paisaje andino. Ahí vive Manzanilla, guardiana de un árbol mágico de cacao. Ella cuida una semilla para poder cumplir un sueño muy importante, conocer la amistad. Un día esa semilla de cacao ya no se encuentra donde la manzanilla la había dejado y sin explicaciones aparece Nativo, un perro pila, que escapó de su hogar. Este es perseguido por Gaucho, su antiguo dueño. Con ayuda de Manzanilla y el árbol, Nativo logra enfrentar al Gaucho y recuperar su libertad. Y a través de esta experiencias ambos tienen la oportunidad de conocer el significado de la amistad.

A las 20. Teatro Itinerante de Verano: Cuantos Cuentos (de Grupo Pequitas)Río Bamba, Roque Saénz Peña – Paseo Héroes de MalvinasTeatro de títeres / Infancias / 50 minSe trata de historias cuidadosamente vigiladas por Giuseppe en una valija enorme, en la que está guardado un libro tan grande como la maleta que lo contiene. La narradora cumple el rol de personaje y parte de Cuantos Cuentos y como eje que une las historias que narra. Presenta como su propia experiencia de niña con el tesoro guardado por Giuseppe

A las 20. Teatro Itinerante de Verano: Buen día, ¿y si construimos refugios? (de Cuenco Rodante, Grupo Itinerante de Teatro Espontáneo) La Cautiva, Río Cuarto – Explanada MunicipalTeatro Espontáneo / ATP / 60 minEl Teatro Espontáneo es un teatro de participación, una práctica colectiva, donde no hay una Obra acabada. Lxs Actrices y Actores junto con la Directora llegan a un lugar ( hall de un dispensario, patio de la escuela, plaza del pueblo, etc.) para poner en escena las Historias del Público. Van a escuchar atentamente sus relatos para, espontáneamente, representarlos: historias, recuerdos, sensaciones, grandiosas, únicas, de sus vidas cotidianas; de los sucesos de la comunidad que habitan. Las escenas creadas son de lxs espectadorxs, se convierten en imágenes poéticas de un gran goce estético y conmovedor.

