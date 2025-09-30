En los últimos días, Buenos Aires amaneció con misteriosas pistas que alimentaron la ilusión de los fanáticos de Soda Stereo, la icónica banda de rock argentino. En las calles, se leían afiches con los nombres de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, mientras que las redes sociales del grupo se reactivaron con publicaciones e interacciones periódicas entre los músicos. Los rumores no tardaron en circular. Desde una reedición especial, el lanzamiento de material inédito hasta el anuncio de una nueva gira: ninguna teoría quedaba descartada para los fans, que continúan sintiéndose atravesados por la banda que ya suma cuatro décadas de historia.

Este lunes, la espera terminó: Soda Stereo vuelve a los escenarios con una experiencia única , a 18 años de su último show en el Estadio Monumental de River Plate. “La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que une generaciones enteras a través de sus canciones, hará vibrar a sus fans en un espectáculo que trasciende el tiempo”, reza la presentación en su sitio oficial. Bajo la consigna “Soda Stereo Ecos” la mítica banda se encontrará el próximo 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires, con las expectativas de colmar el estadio. Por el momento, solo se anunció una fecha, aunque los fanáticos no pierden las esperanzas de que el proyecto se expanda a una gira por América Latina.

Tras el anuncio, inevitablemente surgieron las dudas respecto a la figura de Gustavo Cerati, que falleció en 2014 por un accidente cerebrovascular. Lo cierto es que no hay límites para el cantante y líder de la banda, que estará presente en este nuevo encuentro. “Hoy Soda late más fuerte que nunca. Como si el ayer, el hoy y el mañana se plegaran en un acorde. Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras”, establece el comunicado, abriendo rumores sobre el posible uso de hologramas y proyecciones a partir de grabaciones de sus shows previos.

Dónde conseguir las entradas para ver el regreso de Soda Stereo

Este martes comenzó la preventa de las entradas para los usuarios de tarjetas de crédito Visa del Banco Galicia, con hasta 6 cuotas sin interés, hasta agotar stock. Tras agotarse estas entradas, se procederá con la venta general. La compra se realiza a través del sitio web del Movistar Arena.