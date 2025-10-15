Finalistas Premios CIEyA 2025: quiénes compiten por la música de Córdoba
Aquí damos a conocer la lista de nominados. El público puede votar. La ceremonia de entrega será el 11 de noviembre en el Teatro Comedia.
El martes 14 de octubre, a las 18 horas, se realizó en el Centro Cultural UNC (Obispo Trejo 314) la conferencia de prensa oficial de la quinta edición de los Premios CIEyA a la Música de Córdoba, un reconocimiento que año tras año celebra la producción musical local en todas sus formas.
El encuentro, organizado por la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines (CIEyA), sirvió para anunciar los proyectos finalistas en más de quince categorías y entregar los certificados a los nominados.
Los encargados de revelar la lista de seleccionados fueron Franco Srur, vocal titular de la Cámara y organizador de los Premios CIEyA; Peni Franconi, productora de espectáculos; y Juan Manuel Pairone, periodista y productor de La Voz del Interior.
Desde su creación, los Premios CIEyA se han consolidado como un espacio que reconoce la diversidad y el talento de la escena musical cordobesa, además de funcionar como un punto de encuentro entre artistas, productores, medios y público. La iniciativa busca visibilizar el trabajo de los proyectos locales y fortalecer la identidad sonora de la provincia.
Un reconocimiento con impacto real
El jurado que definió a los finalistas estuvo integrado por referentes del sector musical, entre ellos periodistas especializados, productores y profesionales de la industria discográfica.
Durante la presentación, Srur destacó:
“Hay dos aspectos fundamentales en la vida de un premio: su presencia en la sociedad y el impacto real que genera. El hecho de estar celebrando la quinta edición demuestra lo primero. En cuanto a lo segundo, somos uno de los pocos premios del país que, además del reconocimiento simbólico, ofrece beneficios concretos. Cada año sumamos más estímulos: horas de grabación para los artistas revelación, salas bonificadas para los ganadores… y queremos seguir creciendo en esa dirección”.
El público también elige
Una de las particularidades del certamen es su mecanismo participativo: el público puede votar por sus artistas preferidos a través del sitio oficial www.premioscieya.com.ar hasta el 31 de octubre.
La gala, el 11 de noviembre en el Teatro Comedia
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el martes 11 de noviembre a las 20:30, en el Teatro Comedia (Rivadavia 254). La conducción estará a cargo de Flavia Dellamaggiore y Diego Tabachnik, en una noche que reunirá a figuras destacadas de la industria y promete convertirse en una gran celebración de la música cordobesa.
TERNAS FINALISTAS - PREMIOS CIEYA 2025
ARTISTA DEL AÑO
- Ezequiel Arias
- Jenny Nager
- Juan López
- Paz Carrara
- Wanda Jael
- Lucía Bossa
- Juan Iñaki
BANDA DEL AÑO
- Hipnótica
- Rosa Profunda
- LBC y Euge Quevedo
- Irmanas
- Desakta2
CANCIÓN DEL AÑO
- Desprogramado - Hipnótica
- Me siento solo - Juan López
- Primer encuentro - Paz Carrara
- ¿De qué color son los besos? - Irmanas
- De mi propiedad - Jenny Nager
DISCO DEL AÑO
- Culiado - Juan López
- Más que una moda - Desakta2
- Todo vuelve al punto de partida - Paz Carrara
- Hipnótica - Hipnótica
- Tensión de siglo - Rosa Profunda
- El Presagio de la Diosa - Wanda Jael
- Hay un animal en mí - Jenny Nager
- Vórtice - Juan Iñaki
- No me digas nada excepto: - Irmanas
PORTADA DE ÁLBUM DEL AÑO
- Identikid / Simon Era Parte - por Franca Garraza
- Ciudad Bendita / Natasha Fei - por Natasha Alarcón & Julieta Canelo
- Otro lugar / Nacho Serfaty - por Nicolás Melo
- Quienes / Surikata Ki - por Sebba Gualda
- Desde el cora / Malparidas - por Juan Malissa
- Burbundina / Vanellus - por Leonardo Martin
- Este fuego es tu luz / Sapere - por Abril Massimini & Franco Cornacchione
Seleccionados por cuerpo docente y alumnos de la carrera de diseño grafico blas pascal
VIDEOCLIP DEL AÑO
- SANTO / Debo Weht - por Lunt Media
- Rosa / JOEL - por Felipe Monguillot & Jose Cajal
- Lotusiano / Lotus Jem - por Milnueve90ynueve & Savien
- Adrenalina / Mili Machado - por Matías R. Quiroga
- Apostar y Ganar / O’clock - por Erick Culasso
- Imán/ Rayos Láser - por Teodoro Ciampagna
- SOLO / BARDO - por Andrés Tamagnini
- Es Tarde / Jinetes - por Nora Dorado
- Desilusión / Astor Ghres - por Celeste Cruz & Martina Posado Balliano
Seleccionados por cuerpo docente y alumnos de la carrera de cine de la metro
ARTISTA O BANDA CUARTETO DEL AÑO
- DesaKTa2
- Q Lokura
- LBC y Euge Quevedo
- Los Herrera
ARTISTA O BANDA REVELACIÓN DE CUARTETO DEL AÑO
- Malparidas
- La China Romero
- Simón Aguirre
- Valentina Márquez
ARTISTA O BANDA POP DEL AÑO
- Paz Carrara
- Hipnótica
- Juan López
- Jenny Nager
ARTISTA O BANDA REVELACIÓN POP DEL AÑO
- So Casanova
- CIERVO
- Wanda Jael
- Lavanda Ámbar
- Cande Gosso
- Jazmín Dalaco
ARTISTA O BANDA ROCK DEL AÑO
- Jorge a Marte
- Nube de Magallanes
- Rosa Profunda
- Lucía Bossa
- Surikata Ki
ARTISTA O BANDA REVELACIÓN ROCK DEL AÑO
- Irmanas
- Mixo Logia
- Trisomía
- Rata Kon Thinner
- Rosy Gomeez
ARTISTA O BANDA URBANA DEL AÑO
- Natasha Fei
- Roman Yougareth
- Sapere
- Killimet
- Brillito
ARTISTA ELECTRÓNICA DEL AÑO
- Nacho Bolognani
- Ezequiel Arias
- Analog Jungs
- Greta Meier
- Pampa
ARTISTA ELECTRÓNICA REVELACIÓN DEL AÑO
- Tomas Briski
- West Code
- Victoria Whynot
- Uma Scheffer
- Nacho Padilla
ARTISTA O BANDA FOLKLORE DEL AÑO
- Cecilia Mezzadra
- Los Duarte
- Mery Murua
- Eli Fernández
- Juan Iñaki
- Dúo Mapas