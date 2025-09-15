Fito Páez se une al ciclo "Tiny Desk" de NPR Music, un formato íntimo y despojado que destaca el talento musical en su forma más pura. El anuncio, que el propio artista rosarino compartió con entusiasmo en su perfil de Instagram, generó una gran expectativa entre sus seguidores.



El esperado concierto ya está disponible y marca un hito especial: inaugura el Mes de la Música Latina, una celebración que se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre y rinde homenaje a los artistas más influyentes del continente.

Mirá el show íntimo que brindó Fito Páez en el ciclo Tiny Desk:

Desde el inicio de su carrera como solista en 1984, Fito Páez creó una obra que ha trascendido generaciones y fronteras. Su presentación en el Tiny Desk Concert captura esa esencia, ofreciendo una interpretación que evoca la cercanía y la emoción de un encuentro en la sala de una casa.



El repertorio del concierto tuvo clásicos que resuenan en la memoria colectiva. Interpretó himnos como "A rodar mi vida" y "Mariposa Tecnicolor", que invitan a la audiencia a revivir momentos de su propia historia. También incluyó "Sale el Sol", una pieza que aporta una perspectiva renovada y luminosa.





El final del concierto fue una explosión creativa. La canción "Circo Beat" dio paso de forma fluida a una versión de "Tercer Mundo" con la letra actualizada a 2025. Este gesto de Fito Páez subraya su vigencia y su compromiso con la reflexión social a través del arte, invitando a su público a cuestionarse la realidad que los rodea.

El concierto, que ya se puede ver en el canal oficial de NPR Music en YouTube, retoma el espíritu de los encuentros pequeños y las confidencias entre el artista y su público. La magia de este formato radica en la interpretación honesta y sin artificios, mostrando al músico tal como es.





Para esta ocasión, Fito Páez estuvo acompañado por un grupo de talentosos músicos: Juani Agüero (guitarra, coros), Vandera (guitarra, coros), Diego Olivero (bajo, coros), Juan Absatz (teclados, coros), Emme (coros), Gastón Baremberg (batería), Alejo von der Pahlen (trompeta), Ervin Stutz (saxo tenor) y Santiago Benítez (trombón).



El setlist completo, un verdadero mapa de su alma musical, incluyó "A rodar mi vida", "Mariposa Tecnicolor", "Sale el Sol", "Circo Beat" y "Tercer mundo".