“Por si alguien todavía no los leyó”, inicia el posteo en el Instagram de Florencia Kirchner junto a imágenes de tres de los libros de la actriz y escritora trans cordobesa, Camila Sosa Villada.

La hija de Néstro Kirchner y de la vicepresidenta de la Nación se encuentra en La Habana, Cuba, donde lleva adelante un tratamiento de salud.

“Uno de los primeros libros que leí cuando llegué acá fue Las Malas de @camilaomara (Camila Sosa Villada) y me puse como loca. Le mandé un mensaje a través de una amiga en común porque necesitaba manifestarle mi exaltación”, continuó.

La joven cineasta, instalada en esa ciudad desde febrero de 2019, escribió compartió fotografías de fragmentos de Las Malas diciendo: “Entre todo el tiempo que pasaba sola se me sumaba una nueva escritora de esas a las que quiero leerle cualquier cosa que publiquen. Todavía no logro recordar donde fue que leí que existen dos formas para trabajar la vida propia en la literatura, o someter la ficción a tu vida, o al revés, someter tu vida a la ficción. Yo soy de las que van por la segunda, y Camila también, por eso, inclusive, siendo una mujer cis cargada de privilegios, pude sentir que este libro también hablaba de mí, porque vamos, chicas, basta de ver todo con los ojos de la hegemonía ¡Enredémonos en el amor de la furia travesti!”.

‘El viaje inútil’, el ensayo que Sosa Villada publicó en 2018 por la editorial de Documenta Escénicas y ‘Tesis sobre una domesticación’, publicada en diciembre de 2019 por la editorial SOY de Página/12, son las próximas obras que Florencia Kirchner tiene intención de leer, según expresó.

“Veo que muchas compañeras a veces buscan ensayos feministas para formarse, para buscar respuestas, desde acá, les recomiendo que paren un poco, y que lean esto. Estoy pronta a leerme el viaje inútil y tesis, porque siento que termino entendiendo mucho más con ella que con mil textos de academia. Y esto va sin ofender, pero lean también ficción, textos de narrativa, memorias, diarios”, escribió.

Florencia culminó su posteo alagando, una vez más a la cordobesa que agota las ventas: “Para mí, mueven cosas en el corazón que inevitablemente se te suben a la cabeza y te la llenan de pájaras sabias. Y es que ella Escribe, con mayúscula. Este libro no es únicamente valioso por lo que cuenta, lo es también por su lenguaje, que a mí me traía pequeños recuerdos de El Amante de Marguerite Duras, y tanto fue así, que pedí que lo busquen en mi biblioteca y me lo manden para encontrarme con cosas que había subrayado hace años. No quiero escribir mucho más, prefiero dejarles fragmentos y pasajes en las fotos, porque cualquier cosa que pueda decir yo de esto es mínima ante este libro. Fanática de El Amante me volví también amante de Camila”.