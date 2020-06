La Agencia Córdoba Cultura transmite eventos vía streaming, para disfrutar en casa.

Se pueden ver a través del canal oficial de YouTube Cultura Cba y su cuenta de Facebook.

Domingo 21:

A las 17 Visita al taller de Eduardo Otta

A la hora de los mates una charla visitando al taller en el que se realizan cuchillos artesanales y personalizados en distintos tipos de acero y diversidad de cabos. Un espacio para descubrir la tarea artesanal y los diseños particulares de este artista de la ciudad de Río Cuarto.

A las 21 Patio de Folklore: Pachecos

Pachecos es el grupo folclórico formado por la nueva generación de músicos pertenecientes a la mítica familia Pacheco de Deán Funes. El mismo está integrado por Claudio Pacheco (ex bajista del Chaqueño), Pedro Pacheco (ex baterista de “La Sole”), Turi Burgio (ex director musical de “Nacho y Daniel Campos”) Estos grandes músicos se unen para darle forma a este proyecto musical, con composiciones propias, como también canciones populares de diversos géneros, con sonidos actuales y toda la escena y códigos de nuestro folclore, buscando un sonido internacional pero sin alejarse de las raíces.

Cuando tocan, tienen una historia para contar, una idea para transmitir, hay una perfecta mezcla de cultura argentina, folclórica, que se consigue en muy pocos lugares. Hay un sentido de pertenencia en sus ritmos que solo se encuentra en las rondas de una casita muy especial. La casita donde la música se vuelve una manera de vivir. Sus integrantes, de gran experiencia en giras nacionales e internacionales, son los encargados de darle ese toque de profesionalismo y precisión a cada interpretación dotando al grupo de un moderno sonido para esta nueva generación y así hacer aún más rica la fusión cultural y musical de esta propuesta.