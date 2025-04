El gestor cultural y cantautor cordobés, Marcelo Santos, invita a su nuevo espectáculo 2025 “Lo de Santos Café Concert”, que se viene desarrollando con singular éxito en un bar ubicado en barrio Ayacucho.

En compañía de artistas invitados, LO DE SANTOS CAFÉ CONCERT es una propuesta espacial donde se pueden escuchar tangos y algo más.

Con las cámaras de Canal 10, el artista cordobés que cuenta con una extensa trayectoria se ha convertido desde hace un tiempo en un avezado productor de sus espectáculos logrando interesantes convocatorias.

Marcelo Santos nos contó que “es el sueño de cualquier artista tener un espacio donde puede desarrollar lo que uno quiere artísticamente, con amigos, con invitados y con todo el público que lo viene siguiendo. Entonces, muy feliz por eso, lo de Santos para mí es un lugar especial aquí en Café Lauré.”

Se llama Lo de Santos Café Concert porque, quienes lo conocemos a Marcelo como cantor de tangos, destacamos que no es solamente tangos, hay mucho más en este ciclo, respecto de lo que el cantor nos dijo que “el tango si bien es el eje de mi carrera, siempre me gustó cantar folclore, me encanta cantar boleros y estoy en esta búsqueda que este ciclo hace, hacerme conocer como autor, como compositor, como quien versiona canciones llevadas al tango, de Charles Aznavour, de Jairo, de Roberto Carlos, un panorama general del repertorio que tengo ganas de hacer y disfrutar con la gente.”

Al ingresar a Lauré, se van a encontrar “con el lugar, donde yo estoy ubicado, con el sonido, donde viene un artista invitado y aquí se desarrolla”, nos detalló Marcelo Santos quien remarcó que es “algo muy intimista, es un proyecto familiar, donde hay comida casera riquísima, y esa es la cuestión del Café Concert y ofrecer las canciones que uno tiene ganas de cantar hacia el público y siempre hay un tapado que quiere cantar y siempre está bienvenido a cantar.”

Además, este ciclo tiene un plus, con artistas invitados y sorpresas, una cita ideal para apoyar a artistas de Córdoba, como lo hacemos desde Canal 10 y el Multimedio SRT.

Finalmente Marcelo nos anticipó que este sábado el invitado será nada más y nada menos que Pablo Lozano.

Marcelo Santos nos dejó un momento especial al cantarnos algo de su repertorio y compartirnos su música.

La presentación de Lo de Santos Café Concert, se realizará este sábado 12 de Abril a las 21hs en el bar Lauré, Juan B. Justo 3.998, de la ciudad de Córdoba. Reservas al 3575-487960.