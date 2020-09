La Agencia Córdoba Cultura invita todos los días a disfrutar de eventos culturales online.

Se pueden ver a través del canal oficial de YouTube Cultura Cba y su cuenta de Facebook.

Martes 8:

A las 17 hs. Bajo el lente de Adrián Aldecoa Billoni: Nómade

Se trata de una serie de fotografías de toma directa, que van desde el año 2012 al 2018. Continúa con “MicroBosques” que es una serie de objetos e instalaciones donde el proyecto toma una forma más tridimensional. Dice Aldecoa: “Un día me encontré en un bosque, con mi alma de Nómade y entendí que la naturaleza es la esencia. El hombre (conciente o no) tiene la necesidad de volver a ella, fundirse en ella. Ser Nómade, por elección propia o no. Estar en constante búsqueda, constante movimiento. El no aferrarse a un sitio. Llevar tu casa a cuestas como segunda piel que te cubre de la intemperie. Las personas somos frágiles, necesitamos cubrirnos de la inmensidad que nos rodea. Siento que la conexión a solas con la naturaleza debe existir, es intrínseca está en la esencia. Es magia”.

Adrián es cordobés y fotógrafo egresado del Centro de Estudios Fotográficos (CEF) en 2007. Entre sus muestras y premios se destaca que fue seleccionado Salón y Premio Ciudad de Córdoba 2014 y 4TO Premio AAMEC Fotografía Contemporánea Argentina Museo Caraffa (Obtuvo Mención). Además sobresale su participación en Revista de Fotografía Latinoamericana BEX.

A las 21 hs. Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba: Concierto para marimba



El sonido nos resulta agradable y familiar, como si lo conociéramos desde tiempos remotos. La marimba es un instrumento de percusión, pertenece a la familia de los llamados “idiófonos”, es decir, que el instrumento utiliza su propio cuerpo para producir el sonido sin necesidad de parches o cuerdas. Guatemala y México son lugares donde la marimba alcanzó un significativo desarrollo. El registro más antiguo de su existencia en América es del siglo 17.

La marimba de concierto actual, formada por un doble teclado de láminas de madera de distintos tamaños, corresponde a una creación de Corazón de Jesús Borras Moreno, un músico nacido en Chiapas, México.

El compositor guatemalteco, José Sarmientos, escribió el Concierto para marimba y orquesta, interpretado aquí por la Banda Sinfónica de la Provincia. Aníbal Borzone es el solista de marimba y Hadrian Avila Arzuza está a cargo de la dirección musical.

El concierto fue grabado en vivo el 17 de agosto de 2019 en la Sala de las Américas de la Ciudad Universitaria de Córdoba. José Sarmientos (1931 – 2012) es autor, además, de Tres estampas del Popol Vuh, sus tres Conciertos para piano y orquesta, y la obra orquestal El destello de Hiroshima.