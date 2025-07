El Centro Cultural UNC de la ciudad de Córdoba se convierte en el escenario de una experiencia visual única: Fotonoche Córdoba. Se trata del festival internacional de fotografía que propone una gran proyección audiovisual colectiva, bajo el cielo nocturno, con obras de artistas de toda Latinoamérica y España.



La cita es el viernes 4 a las 17.30 en Obispo Trejo 314, en el Centro de la ciudad.



Fotonoche no es solo una proyección, es un acto vivo, un ritual contemporáneo en el que la fotografía se libera de los espacios convencionales para dimensionarse a gran escala, en un único evento que no se repite, no se guarda, no se imprime, se vive o se pierde.



Este año, la segunda edición del festival amplía su alcance y mirada. A través de una convocatoria abierta a toda Latinoamérica, se seleccionaron doce proyectos fotográficos contemporáneos, a los que se suman dos artistas de la edición 2025 de Fotonoche Alcobendas (Madrid, España) y seis fotógrafos invitados de reconocida trayectoria internacional. Por primera vez, la programación incluye también obras generadas mediante inteligencia artificial, como parte de la exploración constante del lenguaje fotográfico en la era actual.

La jornada se divide en dos momentos:

17:30 hs: Proyección en simultáneo con Fotonoche Madrid, Centro de Arte Alcobendas, con obras de su Colección, estudiantes de la Escuela Internacional de Fotografía PIC.A y artistas seleccionados.

19:00 hs: Proyección Fotonoche Córdoba: Obras seleccionadas mediante convocatoria más artistas invitados especiales.

Jey Skool acompañará con su música. Fotonoche Córdoba es una celebración de la imagen como lenguaje colectivo y una invitación a compartir la noche desde lo sensible, lo político, lo estético y lo humano.



La Coordinación General del festival está a cargo de Susana Pérez, Rita Barrios, Tania Pérsico y Estefanía Brussa.



El evento se realiza en alianza y con el aval de la Subsecretaría de Cultura de la UNC, y con el respaldo institucional de la Agencia Córdoba Cultura, el Museo Palacio Dionisi, el Centro Cultural España Córdoba, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, el Centro de Arte Alcobendas y la Escuela Internacional de Fotografía PIC .A Alcobendas PhotoEspaña. Como aliado cultural, nos acompaña el Instituto de Cultura Contemporánea.