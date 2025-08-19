Frankenstein de Guillermo del Toro: todo sobre el estreno, reparto y teaser

“Solo los monstruos juegan a ser dios”, es la frase que encabeza el anuncio del estreno de la nueva criatura de Guillermo del Toro.



Frankenstein se lanzará en cines selectos el 23 de octubre y llegará a Netflix el 7 de noviembre.





La película es protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth. El director ganador del Óscar, adapta el clásico relato de Mary Shelley.

El film está protagonizado por Víctor Frankenstein, un científico brillante pero arrogante que, en su afán por desafiar los límites de la naturaleza, da vida a una criatura mediante un experimento monstruoso, desencadenando la perdición tanto del creador como de su trágica creación.

Guillermo del Toro presentó el pasado mes de mayo, el primer adelanto de Frankenstein, su proyecto más soñado. Oscar Isaac abre el esperado teaser con una frase enigmática: “Algunas de las cosas que voy a contarles son un hecho. Algunas no lo son. Pero todas son verdad”.



Durante la presentación, Del Toro expresó la emoción de ver concretado un proyecto que lo acompaña desde niño: “Para mí, esto ha sido la culminación de un viaje que ha ocupado gran parte de mi vida. Leí por primera vez Frankenstein cuando era niño y vi a Boris Karloff en un estado casi religioso. Los monstruos se han convertido en mi sistema de creencias personales”, confesó.



El cineasta contó que lleva 25 años persiguiendo activamente este proyecto, que se convirtió en una verdadera obsesión artística. Y aunque recién ahora pudo concretarlo, la esencia del clásico de Shelley ya se había filtrado en gran parte de su filmografía. Basta recordar la electrizante creación de Pinocho en su versión animada ganadora del Óscar en 2022, o la sensibilidad detrás del monstruoso Hellboy de Ron Perlman.



“Explorar la relación entre la humanidad y los monstruos, el creador y la creación, el padre y el hijo ha consumido mis historias una y otra vez. Quise hacer esta película incluso antes de tener una cámara”, aseguró Del Toro.

Con esta adaptación, el director promete darle nueva vida a uno de los relatos más influyentes de la literatura y el cine de terror, en lo que ya se perfila como uno de los estrenos más importantes de Netflix.