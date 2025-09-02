Viernes 05/09: 17hs Puan 19hs (Espacio INCAA) La estrella azul 21hs Siempre habrá un mañana

Sábado 06/09: 17hs Puan 19hs La estrella azul 21hs Tesis sobre una domesticación

Domingo 07/09: 17hs Puan 19hs La estrella azul 21hs Tesis sobre una domesticación

Entradas: general 4000 pesos y 3000 pesos para estudiantes y jubilados.

Entradas Espacio INCAA: general 3000 pesos y 1500 pesos para jubilados y estudiantes

Detalles de las películas en cartel:

“La estrella azul”

España, año 2023, duracíón 118 minutos/ Dirección y guión: Javier Macipe/ Reparto: Pepe Lorente, Cuti Carabajal, Bruna Cusí/ Coproducción España-Argentina.

2023: Festival de San Sebastián: 2 premios, Premio de la juventud, Premio Cooperación Española

2023: Festival de Sevilla: Nominada a Giraldillo de Oro- Mejor película.

Años 90. Mauricio Aznar, un famoso rockero español recorre Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación dejando atrás el fantasma de la adicción. Allí conoce a Don Carlos, un anciano músico en horas bajas que, a pesar de ser autor de algunas de las canciones más famosas del folclore de su país, apenas consigue pagar sus facturas. Carlos acoge con generosidad al extraño visitante y de su encuentro nace un extravagante dúo quijotesco.

“Puán”

Argentina, 2023, duración 111 minutos. Reparto: Leonardo Sbaraglia, Marcelo Subiotto, Julieta Zylberberg/ Dirigida por María Alché y Benjamín Naishtat. Una película que con su temática se adelantó al presente.

Sinopsis: Marcelo Peña es desde hace años profesor asistente de filosofía política en la Facultad de la UBA de la calle Puan. Tras la muerte de su mentor, el venerable profesor Caselli, se ha abierto una brutal e inesperada rivalidad por la cátedra con Rafael Sujarchuk, un antiguo discípulo de Caselli que vuelve de Alemania.

“Tesis sobre una domesticación”

Argentina, 113 minutos, año 2024. Dirección: Javier Van De Couter/ Guion: Laura Huberman, Camila Sosa Villada, Javier Van De Couter. Novela: Camila Sosa Villada/ Reparto: Camila Sosa Villada, Alfonso Herrera, Carlos Cano, Susana Varela / Música: Catriel Nievas/ Fotografía: Luciano Badaracco/ Compañías: Coproducción Argentina-México; Aurora Cine, Oh My Gomez! Films, La Corriente del Golfo. Productor: Gael García Bernal.

2025: Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI): Mención especial - competencia americana.

2024: Premios Ariel (México): Nominada a Mejor guión adaptado.

2024: Festival de Cine de Chicago – Premio Q-Hugo de Oro a la Mejor Película LGBTQ

2024: Festival de Morelia – Selección Oficial

Una travesti ocupa el espacio que se ganó. Es actriz, es prestigiosa, gana dinero, se casa y se lanza a adoptar un hijo. Éxito laboral y personal, el sueño parece completo: la utopía familiar. La protagonista se desliza por esta tesis construyendo una nueva narrativa travesti que incluye el derecho al goce, la ambición, el glamour, la contradicción. Pero, ¿cuál es el costo de sostener esta nueva e inesperada realidad?