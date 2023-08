Gabriela Russo, cordobesa, arpista clásica, integrante de la Orquesta Sinfónica de Córdoba desde 2005, está en vísperas de dar dos conciertos en la ciudad de Buenos Aires que se suman a una larga trayectoria en la ejecución de un instrumento singular como el que interpreta.

El primero de ellos el 2 de setiembre a las 18 hs en el ámbito de la Facultad de Derecho de la UBA y al día siguiente a las 17 hs. en la sala llamada la Ballena Azul por su forma arquitectónica, del Centro Cultural Kirchner.

El programa a interpretar se compone de las piezas: “Obertura de Ruslan y Ludmila” de Mijail Glinka; “Arirang”, canto tradicional coreano; “Concierto para arpa y orquesta” de Roberto Caamaño y “Danzas Sinfónicas” de Sergei Rachmaninov. Las actuaciones serán con la Orquesta Sinfónica Juvenil “José de San Martín” dirigida por el maestro Jongwhi Vakh.

Le preguntamos a Gabriela Russo cómo fue su decisión por interpretar el arpa y responde con un recuerdo emocionado:

“Cuando era chica y viniendo de familia de músicos, mi abuelo era director, mis padres me dieron a elegir cuando me llevaban al Teatro qué instrumento me gustaba y entre ellos vi el arpa y me encantó; había una pequeña en casa con la cual jugaba y así comencé muy segura después a estudiar”.

Cba24n.com.ar:Y cuántos años son ya de trayectoria?

Gabriela Russo: “Si cuento desde que subí a un escenario con una orquesta profesional, sumaría 34 años, pero son muchos más porque, como dije, empecé a estudiar muy joven”.

Cba24n.com.ar: Además de formar parte de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, estás en otros proyectos o actividades ?

Gabriela Russo: Sí, acá en Córdoba soy titular de la Cátedra de Arpa en la Universidad Provincial de Córdoba, donde formo arpistas algunos de los cuales ya se integraron a la Orquesta Sinfónica, o en la docencia o se presentan en diversos eventos etc. También soy instructora de los jóvenes de la Orquesta Académica del Teatro del Libertador en donde les enseño a desempeñarse en ese cuerpo, ya que es un oficio totalmente diferente y específico.

Cba24n.com.ar: El programa a desarrollar en estas presentaciones en Buenos Aires qué características tiene?

Gabriela Russo: Como la línea que he tenido en toda mi carrera es estrenar y difundir música argentina todo lo posible, este concierto es valioso porque es del compositor y pianista argentino Roberto Caamaño (1923-1993). Aquí el arpa se luce como un instrumento percutivo y con muchos efectos. Lo estrené en el Teatro Colón en el año 1997 y luego en México en el año 2000.

Cba24n.com.ar: Con qué expectativa asumís este tipo de presentaciones ?

Gabriela Russo: Todo concierto es trascendente y lo tomo con la misma responsabilidad, algunos por el entorno toman su propia relevancia como estos dos: con una Orquesta Juvenil de primer nivel como la Orquesta Sinfonica Juvenil “San Martín” y en el Centro Cultural Kirchner en su sala de conciertos llamada la “ballena azul ” por su forma arquitectónica, para mí es muy importante.

Cba24n.com.ar: En la actualidad el arpa clásica es instrumento atractivo para los estudiantes de música?

Gabriela Russo: Sí, sigue siendo atractivo pero sabemos que no es popular y eso es un punto en contra porque nuestros directivos no nos ayudan con la compra de instrumentos. Los que tenemos en Cordoba todos tienen más de 100 años. Así es imposible tocar !!!!, se lamenta la artista.

Cba24n.com.ar: Te vemos en la medianoche de Canal 12 interpretando en solo de arpa el Himno Nacional Argentino…

Gabriela Russo: Sí, me encantó la invitación y quedé muy satisfecha porque al Himno Nacional pude ejecutarlo de manera suave y emotiva, sin estridencias y la compaginación de distintas vistas de la ciudad da un marco muy bello a la interpretación. Me gusta mucho cómo se concretó la idea.

Veamos este trabajo de la arpista para Canal 12

Para conocer más a Gabriela:

En todos sus años de trabajo musical ha sido invitada a actuar como solista junto a orquestas argentinas y extranjeras, conjuntos de cámara y también a ofrecer conciertos propios en distintas capitales del mundo. En todas estas presentaciones ha dedicado gran parte a la interpretación de obras de creadores argentinos y contemporáneos. Para conocer en detalle su extensa carrera, visitá su página oficial gabrielarusso.com