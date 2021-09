La cantautora guatemalteca Gaby Moreno estreno este viernes en todas las plataformas digitales “Hablo de…”, canción que forma parte de la película “Language Lessons”, protagonizado por Natalie Morales y Mark Duplass, de la cual Moreno fue la encargada de componer toda la música.

“Hablo de..” se adentra en las mentes de los personajes protagónicos y explora el amor platónico entre estos. Desde que se mudó a Los Ángeles desde su Guatemala natal, la cantante, compositora y productora Gaby Moreno ha lanzado seis álbumes mezclando sonidos de folk, blues y soul en inglés y español.

Gaby obtuvo una nominación al Grammy por su álbum "Ilusión" (Mejor álbum pop latino, 2017) , una nominación al Emmy por co-escribir el tema principal de la serie de TV "Parks & Recreation" y ganó un Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo, 2013 . En 2006 ganó el Gran Premio en el Concurso de composición de canciones de John Lennon, siendo la primera concursante en la categoría latina en ganar la Canción del año. Gaby ahora forma parte del jurado de dicho concurso.

La artista también canta el tema musical y le da voz a un personaje (Marlena) en la serie de televisión de Disney "Elena of Avalor", que presenta a la primera princesa latina de Disney.



Su versión conmovedora de "Cucurrucucú Paloma" fue elegida para tocar al final del emotivo episodio "God Bless America" para la última temporada de la serie original de Netflix, "Orange Is The New Black".

La cantante ha compartido el escenario internacional con artistas como Bono, Andrea Boccelli, Tracy Chapman, Ani DiFranco, Punch Brothers, Hugh Laurie, Buena Vista Social Club, Calexico, David Gray, entre otros.



Su disco más reciente "¡Spangled!" (2019), es una colaboración con el músico, compositor y arreglista estadounidense Van Dyke Parks. Contiene 10 temas de Latinoamérica y de Estados Unidos y las colaboraciones de los legendarios artistas y músicos Jackson Browne, Ry Cooder y Jim Keltner.



Gaby fue nombrada recientemente embajadora de la buena voluntad de UNICEF, siendo la primera guatemalteca en recibir este honor. También formó parte del disco tributo a T.Rex, "Angelheaded Hipster", que fue lanzado el 4 de Septiembre, producido por Hal Willner, en donde participan también artistas como U2, Elton John, Nick Cave, Joan Jett, Lucinda Williams, Devendra Banhart, Father John Misty y Sean Lennon.