Gran concierto Gala de Premiación:

El sábado 25 de octubre se llevará a cabo la IV Entrega de Premios del Festival Internacional de Guitarra Clásica Córdoba 2024.

En el Aula Magna de la FCEFyN, Vélez Sarsfield 299, a las 20 h, con entrada libre y gratuita.

Actuará la Camerata LIM, integrada por estudiantes y docentes de la Licenciatura en Interpretación Musical, dirigida por el maestro Fabricio Rovasio.

Como solistas se destacan en guitarra los maestros Jorge Atanacio López y Freddy Pérez Rendón, ambos de México, y Carlos Eugenio Santi.

Interpretarán obras de Simone Iannarelli, Antonio Vivaldi, Federico Moreno Torroba, Peter Warlock y Agustín Lara.

Maestro Jorge Atanacio López (Foto: redes)
