En una noche llena de sorpresas, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS, por sus siglas en inglés) celebró este domingo la 76ª edición de los Premios Primetime EMMY 2024, reconociendo lo mejor de la televisión estadounidense del último año.

Durante casi cuatro horas, con la presentación de Eugene y Dan Levy, la ceremonia reunió a las principales estrellas de las series más destacadas. En esta ocasión, Shogun lideró con 25 nominaciones, mientras que The Bear rompió el récord como la comedia con más nominaciones en un solo año, con 23, superando a Only Murders in the Building, que consiguió 21.

Las producciones nominadas fueron aquellas emitidas en televisión o lanzadas en plataformas de streaming entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024. Por eso, series recientes como House of the Dragon de HBO y Max no fueron incluidas en esta edición.

Otra de las producciones más comentadas fue Bebé reno, la serie de Netflix creada y protagonizada por Richard Gadd, junto a Jessica Gunning.

Lista completa de ganadores

Jean Smart Hacks/ Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia

Jeremy Allen White/ El Oso/ Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia

Billy Crudup/The Morning Show/Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática

Ebon Moss-Bachrach/El Oso/Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia

Liza Colón-Zayas/El Oso /Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia

Elizabeth Debicki/The Crown/ Mejor Actriz de Reparto – Serie Dramática

Jessica Gunning/ Bebé reno/ Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Telefilme

Paul W. DownsA prueba de balasMejor Guión en un Programa Individual de una Serie de Comedia

Jen Statsky/ A prueba de balas/Mejor Guión en un Programa Individual de una Serie de Comedia

Lucia Aniello/ A prueba de balas/ Mejor Guión en un Programa Individual de una Serie de Comedia

The Traitors/ Mejor Reality de Competición/

Last Week Tonight With John Oliver/ Mejor Guión en una Serie de Variedades

Greg Berlanti/ Premio Governors

The Daily Show/ Mejor Serie de Variedades – Talk Show

Last Week Tonight With John Oliver/Primetime Emmy Award for Outstanding Scripted Variety Series

Steven Zaillian /RipleyMejor Dirección en una Miniserie, Telefilme o Especial Dramático

Alex Edelman: Just for Us/ Mejor Guión para un Especial de Variedades