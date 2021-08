El músico, compositor, productor y poeta Galean siente que sus composiciones y complejidad musical lo describen a flor de piel y con su tercer disco "Pasado Mañana" seguirá conquistando almas y esta vez con colaboraciones importantes de Juan Mango (Usted Señalemelo), Esmeralda Escalante (AINDA), Candelaria Zamar y Dario Jalfín.

"Pasado Mañana sintetiza de donde vengo y hacia donde voy. Me ubica en un presente de constantes mutaciones, inquieto, casi incómodo, haciendo malabares entre lo que dije y lo que diré en el futuro. El nombre para el disco es perfecto porque resume justamente eso: la música como vehículo de ideas en movimiento, átomos desordenados en el aire al que llamamos canción y una voz que te dice quedate, no te quedes, o hacé lo que sientas; sé vos, se auténtico. Siempre a la vanguardia se la aplaude con el diario del lunes, por eso cuando me nublo y pienso que mi música no pertenece al presente, consigo relajarme con la esperanza de que sea comprendida pasado mañana. En definitiva esta obra necesita ser digerida con paciencia: un buen vino, una buena compañia para ver las estrellas. Esta obra es, a su vez, imperfecta, llena de recursos locos que te llevan y te traen por las rendijas del tiempo. A veces vintage, a veces moderna, a veces ninguna de las anteriores o todas juntas. Cada quién hará su propia interpretación. Solo espero que la disfruten", cuenta Galean en el comunicado de difusión.

Este tercer álbum sale a la luz luego de tres adelantos que fueron lanzados a lo largo del año: "ØVAL" y "Ave Atonal" feat. Esmeralda Escalante y "Sube a la Nube" (feat. Candelaria Zamar). Fue compuesto a fines de 2019 y principios de 2020. En el medio, compuso nuevas canciones que formaron parte de los ep’s colaborativos "40 Antenas" y de lo que será su próximo disco. Por lo tanto, Pasado Mañana parece ser una cámara del tiempo en la que se muestran paletas heterodoxas de distintos Galeans, una especie de cambalache postmoderno con raíces argentinas y texturas extranjeras.



Más acerca de Galean

Rodrigo Lalli Galean es un músico, poeta y productor de Buenos Aires, Argentina. Galean conquista desde la poética de sus líricas la canción porteña y sus paisajes oníricos adyacentes. Aunque su educación nunca fue formal, la música siempre estuvo en su entorno cercano. Familia de músicos, amigos del barrio con quien tocar y siempre un maestro distinto que lo instruyera en su camino como artista. Luego, al terminar la secundaria, comenzó a interesarse por la psicología, la astrología y el conocimiento esotérico.



También la poesía llegó a su vida y es por eso que las letras tienen ese contenido tan profundo y texturado. Con 2 LP’s en su catálogo más una colección de EP’s colaborativos y también propios, el artista nos introduce una obra sobretodo ecléctica, en la que lanzamiento a lanzamiento el artista muta y nos despliega una nueva paleta de su sonoridad.

En el periodo 2014-2019 fue compositor, integrante y frontman en Aloe, conjunto porteño que supo transitar escenarios como Niceto Club, Vorterix, CC Konex y el festival Lollapalooza entre otros. Desde su separación a principios del 2019, Galean se dedica de tiempo completo a su carrera solista, tiempo el cual coincide con la agenda de lanzamiento de su último LP “El Mago” (2019).

Durante el 2020 y en el periodo de aislamiento obligatorio, Galean lanzó 2 Eps colaborativos con distintos artistas de todo Latinoamérica, entre ellos Felipe de La Máquina Camaleón, Ramona, Mora Navarro, Yago, Guille Salort, Nathy Cabrera entre otros.