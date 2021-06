Galean lanza "Ave Atonal" ft. Esmeralda Escalante. El músico, compositor, productor y poeta Galean sigue capturando almas y vuelva alto con su nuevo single "Ave Atonal" en colaboración con la bella voz de Esmeralda Escalante (AINDA).



"Ave Atonal surge en un momento donde la ciudad de Buenos Aires me mostraba sus refugios. Fogatas en terrazas, música de gente amiga que siempre me inspiró y un feedback constante entre artistas. Había vuelto de largo viaje hacía muy poco y estaba hecho una esponja. En una de esas flipadas en terrazas escuché un tema de Esme –refiriéndose a Esmeralda Escalante– que me llevó a componer Ave Atonal. Luego de grabarla con mi grupo, no dudé en invitarla a cantar!", cuenta el músico acerca de su nueva colaboración.

Escucha su single aquí.



Este es su segundo single luego de su primer lanzamiento en marzo de "ØVAL" que adelanta esta nueva etapa de Galean llamada “Pasado mañana", nombre de su futuro álbum que saldrá a la luz en este 2021.



"Ave Atonal" fue producido por el mismísimo Galean, mezclado y masterizado por Pablo Bursztyn (Proyecto Gómez Casa, Vera Spinetta, Juan Hansen). El videoclip fue dirigido por Daniel Jean Ventura (Conociendo Rusia, Galgo (King Krule), Brad Stank, LNG, Marcos French).



Más acerca de Galean



Rodrigo Lalli Galean es un músico de Buenos Aires, Argentina. Galean conquista desde la poética de sus líricas la canción porteña y sus paisajes oníricos adyacentes. Aunque su educación nunca fue formal, la música siempre estuvo en su entorno cercano. Familia de músicos, amigos del barrio con quien tocar y siempre un maestro distinto que lo instruyera en su camino como artista.



Luego, al terminar la secundaria, comenzó a interesarse por la psicología, la astrología y el conocimiento esotérico. También la poesía llegó a su vida y es por eso que las letras tienen ese contenido tan profundo y texturado. Con 2 LP’s en su catálogo más una colección de EP’s colaborativos y también propios, el artista nos introduce una obra sobretodo ecléctica, en la que lanzamiento a lanzamiento, muta y nos despliega una nueva paleta de su sonoridad.



En el periodo 2014-2019 fue compositor, integrante y frontman en Aloe, conjunto porteño que supo transitar escenarios como Niceto Club, Vorterix, CC Konex y el festival Lollapalooza entre otros. Desde su separación a principios del 2019, Galean se dedica de tiempo completo a su carrera solista, tiempo el cual coincide con la agenda de lanzamiento de su último LP “El Mago” (2019).



Durante el 2020 y en el periodo de aislamiento obligatorio, Galean lanzó 2 Eps colaborativos con distintos artistas de todo Latinoamérica, entre ellos Felipe de La Máquina Camaleón, Ramona, Mora Navarro, Yago, Guille Salort, Nathy Cabrera entre otros.



En la actualidad se encuentra presentando sus nuevos adelantos –"ØVAL" y "Ave Atonal" ft Esmeralda Escalante– de su próximo disco "Pasado Mañana" que se lanzará en este 2021 con una serie de importantes colaboraciones artísticas.