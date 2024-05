Este martes se concretó la vigésima sexta edición de los Premios Gardel a la música.

En el Movistar Arena se reunieron músicos, ingenieros de grabación, productores y nuevos talentos de la indusctria nacional en una ceremonia organizada por la Cámara Argentina de Producciones de Fonogramas y Videogramas (Capif) como lo hace desde 1999.

La gala tuvo diversas actuaciones y homenajes especiales.

Los más nominados eran: Milo J (15), Emilia Mernes (12), Maria Becerra y Bizarrap (10), Duki y Big One (8), Lali (7), Fito Páez y Luck Ra (4).

Miranda! fueron uno de los grandes ganadores de la noche con el Gardel de Oro, al que previamente habían logrado el premio al “mejor Álbum del Año” y “mejor Álbum Pop”. La “premiere” había tenido lugar en horas de la tarde en Teatro Vorterix, sin trasmisión en vivo , mientras que la ceremonia principal tuvo emisión exclusiva a través de Star+. Lali se llevó el Gardel a la Canción del Año.

Esta es la lista de ganadores:

Álbum del año: “Hotel Miranda”, de Miranda

Canción del año: “Obsesion” de Lali

Mejor nuevo artista: Milo

Mejor álbum artista pop: Lali

Mejor álbum conceptual: “Mercedes florecida”, de Mercedes Sosa

Mejor álbum de folclore: “Eco” de Ahyre

Mejor canción de cuarteto: “La morocha” de Luck Ra

Así se fue a dormir feliz Luck Ra, con su Gardel

Mejor álbum de artista tropical: “Porque te quiero”, de Nico Mattioli

Mejor álbum pop: “Hotel Miranda”, de Miranda

Mejor álbum urbano: “Alma” de Nicki Nicole

Mejor canción urbana: MILO J || BZRP

Mejor video clip corto: “Quiénes son”, de Lali

Mejor álbum artista de rock: “Herencia Lebón” de David Lebón

Mejor colaboración: Bizarrap y Shakira por SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Productor del año: Facundo Yalve por “111″ de Milo

Álbum de Jazz: Escalandrum por Escalectric

Mejor canción de Folklore: Mery Murúa por “Baile eterno”

Así lo celebra en sus redes:

Mejor canción de Tango: Quinteto Negro la Boca por “Cicatrices”

Mejor album de Chamamé: Flor Bobadilla y Abel Tesoriere por Aromas del tiempo

Mejor album artista de Cuarteto: Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos por La Muela - LBC

Mejor álbum de rock: El mato a un policía motorizado por Súper terror

Mejor colaboración urbana: Los del Espacio (Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra y Big One)

Mejor álbum artista pop tradicional: Dany Martin por Toda una vida

Mejor álbum Infantil: Canticuénticos por Para saber que te quiero

Mejor álbum Instrumental: Chango Spasiuk por Eiké! (Entrar en el alma)

Mejor artista pop urbano: Emilia Mernes por .MP3

Mejor álbum del folclore Alternativo: Los Tabaleros

Mejor álbum de Rock Alternativo: Usted Señálemelo

Mejor Nuevo artista: Milo J

Mejor Videoclip largo: Hotel Miranda!. Miranda!

Grabación del año: La rueda mágica. Fito Páez, Andrés Calamaro y Conociendo Rusia.

Mejor canción de Rock: San Saltarín. Divididos

Mejor álbum de Rock Pesado. Constimordor. Barro

Mejor álbum Canción de Autor: El rostro de los acantilados. Lisandro Aristimuño.

Mejor Colección de Catálogo: El hombre que canta al hombre (1964), remasterizado. Ramón Ayala. El mensú.

Mejor álbum en Vivo: Dividido en Vélez. Agradecer y seguir. Divididos.

Mejor diseño de portada: 333. Intérprete: Evlay/ Diseñadora: Paula Fernández.

Mejor Canción Tropical: Adicto. Emanero, La K´onga y Antonio Ríos.}

Mejor álbum tropical: Los Charros 30 años. Los Charros.

Mejor álbum Artista de Tango: El cantor de tangos. Guillermo Fernández

Mejor álbum Reggae/Ska: Ska Beat City sings Kamaica. Ska Beat City

Mejor álbum Artista de Folclore: Canciones del viento: Maggie Cullen

Mejor álbum Floclore Alternativo: Caramelos de felicidad. Los Tabaleros.

Mejor álbum Grupo de Cuarteto: Arriba las palmitas. Cachumba.

De esta manera se expresaron en redes los muchachos de Cachumba:

Mejor álbum de Música Clásica: Compositoras argentinas: Volumen 2. Melina Marcos.

Mejor álbum Banda de Sonido de Cine/ Televisión / Producción audiovisual: The last of us. Temporada 1. Gustavo Santaolalla.