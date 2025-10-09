El músico estadounidense Gene Simmons, de 76 años y conocido por ser el líder de la banda Kiss, se desmayó mientras manejaba por la Pacific Coast Highway, en Malibú (Los Ángeles), y terminó chocando contra un auto estacionado, según informó la cadena NBC.

Después del incidente, Simmons fue trasladado de urgencia a un hospital, donde recibió atención médica. Ya recuperado, el artista contó que perdió el conocimiento al volante y no recuerda el momento del accidente.

Su esposa, Shannon Simmons, informó que el músico se encuentra nuevamente en su casa y continúa recuperándose. Además, explicó que el episodio podría haberse debido a un cambio reciente en su medicación habitual.

Aunque Kiss se despidió de los escenarios en 2023, el grupo tiene previsto reunirse en noviembre en Las Vegas para celebrar sus cinco décadas de historia musical.

Tranquilidad para los fans

Simmons recurrió a las redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. “Gracias a todos por los buenos deseos. Estoy perfectamente bien. Solo fue un pequeño golpe en el paragolpes”, escribió en un breve mensaje en X. Con su habitual sentido del humor añadió: “Son cosas que pasan, sobre todo para los que somos pésimos conductores. Ese soy yo. Todo está bien”.