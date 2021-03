Desde la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación invitan al estreno mundial que tendrá lugar el domingo 14 de marzo.

Se trata de la pieza “Hacia el Mañana” (Tomorrow is today), parte final del Oratorio Ecológico “El Colibrí”, obra compuesta por Maestro Gerardo Di Giusto, con letra de Luciano Bibiloni, Hélène Hucher y Egor Lisitsyn.

El trabajo fue realizado con la coordinación general de Marcos González, programador artístico de la Banda.

La supervisión musical realizada por el compositor argentino cordobés Gerardo Di Giusto y la supervisión coral del argentino platense Luciano Bibiloni ambos residentes en Francia, en una articulación internacional de gran envergadura en el contexto actual de pandemia.

El 14 de marzo “Día Internación de los Ríos” a través de las redes del Ministerio de Cultura de la Nación, que protagoniza la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos junto a diversas formaciones corales juveniles y profesionales de Europa y Asia, más precisamente de España, Francia, Rusia, Singapur y Filipinas. Desde primera hora de la mañana estará disponible en Facebook, Instagram, YouTube, Facebook de Organismos Estables .

De qué trata la pieza:

Es una obra grabada desde el confinamiento, con el texto interpretado en cuatro idiomas. Es un canto a la esperanza y a la diversidad inspirada en una leyenda amazónica, simboliza la posibilidad de transformación a partir de la suma de voluntades y el respeto por la naturaleza, nuestro hogar común.

Artistas participante:

Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”

Petits Chanteurs de Strasbourg - Maîtrise de l'Opéra National du Rhin (Francia),

The Boy Choir of the Glinka Choir College St. Petersburg (Rusia),

Coro del Teatro Principal de Palma (España),

Novo Concertante Manila (Filipinas),

Choir of The School of the Arts - SOTA (Singapur).

Nathalie Gaudefroy (soprano) y Jean-Luc Chaignaud (barítono).

Dirección, producción y edición:

Coordinación General de y Programador Artístico de la Banda: Marcos González para la Dirección Nacional de Organismos Estables

Composición y Supervisión Musical: Gerardo Di Giusto

Supervisor Coral: Luciano Bibiloni

Arreglos para banda sinfónica: Jorge Pascuale

Acerca de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos:

La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos del Ministerio de Cultura de la Nación, lleva el nombre de su fundador “Pascual Grisolía”, quien en 1939 inició una escuela de instrumentos de vientos en el Patronato Nacional de Ciegos.

El 15 de octubre de 1947 brindó su concierto inaugural convirtiéndose así en pionera en el mundo. Transcurridos 70 años de trayectoria, ha llevado a cabo una notable actividad artística, cultural, social y pedagógica, a través de sus presentaciones en diversas regiones de todo el país.

En 1997, la UNESCO le otorgó el Gran Premio Camu “por los extraordinarios aportes en beneficio de la comunidad”. En octubre de 2012, obtuvo la Mención de Honor “Domingo Faustino Sarmiento”, máxima distinción otorgada por el Honorable Senado de la Nación Argentina, en reconocimiento “a su obra destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades”

La Banda Sinfónica de Ciegos “Pascual Grisolía”, es uno de los organismos musicales más prestigiosos de la Argentina. En la actualidad, está integrada por 69 músicos y en su repertorio, que abarca más de 250 composiciones, conviven obras universales consagradas, creaciones de autores argentinos, música popular y piezas originales para banda sinfónica.

Sobre el Maestro Gerardo di Giusto

Nació en 1961 en Córdoba, Argentina. Realiza estudios de ingeniería y paralelamente de piano en el Conservatorio Provincial de Córdoba.

Se instala en París en 1984 para seguir los cursos de escritura musical en el Conservatoire Régional de Saint Maure, así como los de piano y arreglos en la Escuela de Jazz de París con Laurent Cugny (1985 a 1988).

Diploma Superior de Dirección Escuela Normal de Música de París (1994-98) con Dominique Rouits. Arreglador y pianista de prestigiosos artistas, tales como Julien Loureau, Mercedes Sosa, Amelita Baltar, Orlando Poleo, Juan José Mosalini… Compositor innovante, su música toma inspiración en el folclore argentino y se desarrolla con la técnica de escritura clásica y la improvisación.

“Le Monde de la Musique” dirá que “cambia ostensiblemente la perspectiva de la música argentina actual”. Sus obras son interpretadas en gran cantidad de países.

En Argentina :

Sinfónica Nacional, Sinfónica de Córdoba, Orquesta de Cámara de Córdoba, Banda Sinfónica de Córdoba, Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica de Salta, Orquesta de Cámara de Salta, Sinfónica de Paraná, Sinfónica de Bahía Blanca, de Cámara de Rosario, La Filiberto, Coro del Seminario del teatro Libertador, Coro Sinfónico de Bahía Blanca, Coros diversos …

En Francia :

Banda Sinfónica de L’Armée de l’Air, Orchestre à Vents de l’Electricité de Strasbourg, Orchestre à Vents d’Angers, Orchestre à Vents de la RATP, Orchestre de Chambre Dionysos, Orchestre des Pays de Valois, Orchestre de Chambre de la Garde Républicaine, Coros diversos …

En Grecia : Orquesta de Camara de Mégaron EEUU : Pan Américain Symphonic

Cuba : Camerata Romeu

Japon : Aska’s strings

Invitamos a escuchar la nota realizada al Maestro Gerardo di Giusto en el programa Susana y amigos de Radio Universidad de Córdoba, Argentina, a propósito de este estreno:

Transcribimos la historia en la que se basa el argumento de la obra.

Fábula del colibrí

“Cuenta la fábula que un día hubo un enorme incendio en el bosque. Todos los animales huían despavoridos, porque el fuego asolaba todo a su paso.

De pronto, los animales vieron pasar sobre sus cabezas al colibrí dirigiéndose hacia el fuego. Les extrañó, pero no quisieron detenerse. Al instante, lo vieron volar de nuevo, esta vez en su misma dirección.

¿Qué haces colibrí?, le preguntaron. Voy al lago -respondió el ave- tomo agua con el pico y la echo en el fuego para apagar el incendio. Los animales se echaron a reír. ¿Estás loco? - le dijeron. ¿Crees que vas a conseguir apagar el fuego con tu pequeño pico y tú solo?

Bueno - respondió, el colibrí - yo voy a hacer mi parte…"