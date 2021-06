Gino Renni se encuentra atravesando un diagnóstico de coronavirus. Desde el domingo pasado está internado y en las últimas horas, el artista fue ingresado a terapia intensiva.

El actor argentino cumplió 78 años el lunes pasado y fue un "cumpleaños distinto" según expresó, ya que estaba internado y muy preocupado por su salud. Renni ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19.



Pía Shaw dio la noticia en Los ángeles de la mañana: “Sí, se complicó un poco. Él comentó hace un día en un medio gráfico que seguía con fiebre, lo pasaron a terapia intensiva. Desde el domingo, el día de su cumpleaños lo internaron, ya tenía las vacunas y bueno, lamentablemente lo pasaron a terapia intensiva”. Continuó comentando: “Yo hablé hace algunos días. Lo conozco a Gino hace mucho. Me contestó desde la clínica un mensaje. Me puso ‘Pía estoy aislado en la clínica, desganado, a veces un poco mejor de ánimo, gracias por preocuparte, te mando un beso’”, detalló.



A comienzos de la semana, desde el hospital, el actor habló con Teleshow y se mostró preocupado por su cuadro: “Empecé con los síntomas la semana pasada. Tenía catarro y el sábado comencé a levantar temperatura (37.6), el domingo a la mañana llegué a 38 y por la tarde llegué a casi 39".



“Mi médico me dijo que me hisope y me haga una tomografía bueno acá estamos... Tengo una neumonía bilateral aparentemente leve y estoy siendo tratado con oxigeno y un anticoagulante”, dijo y agregó: “Cuando llegué tenía entre 92 y 93 de oxigeno en sangre y ahora alcancé los 98 y la temperatura está en 36.6. Estoy preocupado y decaído, y festejando un cumpleaños distinto”.





Fuente eldiariodecarlospaz.com