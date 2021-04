Ciclo en línea “Constelaciones colectivas" el nuevo cine independiente de Hamburgo ”, organizado por el Goethe-Institut Buenos Aires y la Sala Leopoldo Lugones, en el cual se pueden ver de forma gratuita nueve películas de cineastas de la ciudad portuaria alemana que comenzaron el 8 y se extiende hasta el 22 de abril.

El segundo programa va del 15 al 22 de abril, incluye los largometrajes El tiempo pasa como un león rugiendo de Philipp Hartmann y Casanovagen de Luise Donschen y los cortometrajes Los búhos crecieron tan grandes como la media luna de Maya Connors (2014), Cuerpos flexibles (2019), de Louis Fried (2019), y La maleza satánica - TRES (2017), de Willy Hans.

Se puede ver en el siguiente link de la Sala Leopoldo Lugones para más información https://www.goethe.de/de/index.html

El ciclo fue presentado por Roger Koza, calificado periodista especializado en cine, quien forma parte del Multimedio SRT y programador de festivales nacionales e internacionales de cine.

Precisamente el director Philipp Hartmann, quien presenta en este ciclo su documental "El tiempo pasa como un león rugiendo" ha dedicado un film a la tarea de programador de Koza titulada "El argentino", protagonizada por el mismo periodista, la que todavía no pudo estrenarse dada la pandemia. Recordamos que Roger Koza programa el Filmfest Hamburg desde 2006, además trabaja en México y Austria y es el organizador del Festival Internacional de cine Independiente en Cosquín (FICIC) desde 2011.

Consultado por el programa Mirá quién habla de 102.3 FM, el Director Hartmann habló de la situación actual de Alemania, por el coronavirus y hace referencia a su producción cinematográfica

Escuche aquí la nota

Acerca del documental de Hartmann El tiempo pasa como un león rugiendo" Página 12 detalla: través de los distintos fragmentos que componen su película –el diálogo con la viuda de un relojero porteño o con sus amigos de la adolescencia en Alemania, el recuerdo de su padre muerto o la vista de un cementerio de trenes abandonado en Bolivia-, el tiempo es muchas cosas a la vez. Aquello que ordena el afuera en unidades de medida preestablecidas, pero también una percepción interna, mucho más compleja, que busca responder a interrogantes como: ¿cuándo dejamos de ser jóvenes y nos convertimos en adultos? ¿Cómo pasan los días cuando se es viejo?

Consultado por el mismo medio sobre los directores participantes del ciclo, Roger Koza, dijo: "No se puede definir el trabajo de estos cineastas como movimiento o colectivo estético y político con un objetivo preciso. La contingencia los reunió en un ámbito universitario muy particular, misteriosamente libre si uno analiza la idiosincrasia alemana siempre orientada a domar el azar y a planificarlo todo, aún la libertad. En ese espacio sin constricciones creativas, Hartmann, Wittmann, Donschen, Schoch y Connors, entre otros y otras, constituyeron una asociación afectiva con intereses estéticos similares pero no necesariamente equivalentes. No siempre, pero muy a menudo, se ayudan entre todos a la hora de filmar, pero no es una condición establecida”, aclara.