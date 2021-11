Griego Coral 2021 no es un encuentro coral tradicional, organizado por ADICORA Asociación de Directores de Coro de la República Argentina, es una convocatoria para agrupaciones corales de cualquier naturaleza y también para personas que individualmente tengas ganas de sumarse y cantar.

Con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba se llevará a cabo el próximo sábado 27 de noviembre en el Teatro Griego de nuestra ciudad.

Gratuito para todo público

Estas son las coordenadas para participar

A las 17.30 nos encontramos en diferentes puntos del Parque Sarmiento (que serán avisados ​​a los directores). Allí habrá pequeños encuentros con los coros de cada punto y cada agrupación cantará una obra de su repertorio (esto NO es obligatorio, el coro que no deseé cantar allí no tiene que hacerlo).

A partir de las 18.15 iremos caminando hacia el Griego (cada punto está más o menos a 300 metros del teatro), ordenadamente, cada uno con su coro, cantando lo que tenga ganas.

A las 18.30 estaremos todos ya ubicados en el Griego, y a partir de ese momento distintos / as directores / como tendrán algunos minutos en el escenario para enseñar canciones, juegos corales, quodlibets, a todos los presentes. La idea siempre es que todos los coros canten y lograr una gran masa coral.

No es necesario saber ninguna obra de antemano

Córdoba tiene una enorme y hermosa actividad coral y el Griego Coral es una linda excusa para demostrarlo.

Para inscripciones grupales completar este formulario

Para inscriciones individuales completar este formulario

Al final se interpretará este candombito "Mejor con vos" composición original para Coro del Maestro Tristán Malbrán, escuchalo y ya podés ir ensayando