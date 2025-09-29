El próximo jueves 2 de octubre, a las 18.30, el Centro Cultural Córdoba, Av. Poeta Lugones 401, junto al Faro, abrirá sus puertas para una velada especial: la presentación de A diestra y siniestra (historias de familias enfrentadas), el nuevo libro del periodista cordobés Juan Cruz Taborda Varela.

La cita reunirá voces muy queridas. Acompañarán al autor el prestigioso abogado y escritor Carlos Hairabedian y Fabián Gómez, entrañable para varias generaciones bajo el nombre artístico de Piñón Fijo. La jornada culminará con música en vivo: Carlitos Sada y una potente formación recorrerán clásicos que forman parte de la memoria colectiva. Todo con entrada libre y gratuita.

En esta obra, Taborda Varela —conocido por su mirada aguda sobre la historia y la identidad cordobesa— invita a adentrarse en relatos reales de familias que, a lo largo del tiempo, quedaron partidas por tensiones políticas y sociales. “En algunos casos, los menos, ganó el amor. Puede leerse como una novela argentina: el culto al enfrentamiento”, adelanta el autor, dejando entrever la fuerza narrativa de este nuevo trabajo.

Juan Cruz, además, adelanta: son 16 historias de familias célebres argentinas que indican que la grieta hubo siempre. Padres e hijos, hermanos y hermanas, abuelos y nietos. En algunos casos, los menos, triunfó el amor. Son historias reales; pueden leerse como una novela argentina: el culto al enfrentamiento.

Obras del mismo autor:

Ambidiestra: historias de Córdoba por derecha y por izquierda (2021)

Buscado, una vida al límite: biografía de Carlos Hairabedian (2021)

El corazón sobre sus ruinas: crónica de una reforma que fue revolución (2018)

La ley de la revolución: biografía política de Gustavo Roca (2016)