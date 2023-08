La cantante Guadalupe Gómez y el violinista Julio Gutierrez, ambos cordobeses, son compañeros de vida pero ambos aún no se cruzaban musicalmente hasta que la pandemia los impulso a ser “Los locos de la azotea”.



“Primero fue un día tímidamente (a ver que sale) y luego ya fueron clásicos con la creación de temas propios; muchos de ellos plasmados en este “Flor del monte”. Pero no todo quedo como una serenata bajo las estrellas, la historia se hizo viral y hasta ganaron la “Beca de la Creación” del Fondo Nacional de Las Artes para concretar este álbum”, detalla el comunicado de difusión.



"Un trabajo bajo la trama musical que atraviesa a ambos, desde raíz folklórica, pop, jazz y hasta cuarteto. Con invitados que traman y aportan esa misteriosa singularidad, entre otros de Mingui Ingaramo, Dúo Coplanacu, Lorena Jiménez, Juanpaio Toch, Angeles Serrano, la poeta y campesina del pueblo tonokoté "Yaku Muchuna" (Santiago del Estero) y el productor del disco, Eduardo Valdés", continúa la difusión del disco.



Escuchá la entrevista de Guadalupe Gómez en Radio Universidad 580 AM

"Toda la tribu que hace “Flor del monte” baja por ese cauce cristalino sobre la bruma de la creación, improvisación y realidad dando como resultado una estructura narrativa sobre este bien cultural que es la música, una belleza protectora", concluye el comunicado.



¿Cuándo es el lanzamiento del álbum?



“Flor del Monte” estará disponible en todas las plataformas digitales por Acqua Records, desde el 25 de agosto.



Shows en Córdoba y Buenos Aires



El show presentación en Córdoba, es el jueves 16 de noviembre en el Teatro Real, a las 21. Entradas en venta muy pronto.



La presentación en Buenos Aires, será el sábado 25 de noviembre en Circe (Gral M. Rodríguez 1559) a las 20. Entradas en venta muy pronto.