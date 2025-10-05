En el espacio que se emite el mes de octubre de cada año, Susana Curto invita a un músico, escritor, artista, comunicador a hablar de su mamá. Esto ocurre en el programa que se emite todos los sábados de 12 a 14 por las radios de SRT Media: 580 AM y 102.3 FM

El primer invitado de 2025 es el periodista de medios radiales, televisivos y gráficos: Guillermo Borioli, conocido en el medio por su apodo “Pinocho” quien viene a hablar de Elba María Reyes, una de las iniciadoras de la comunicación en Córdoba en las décadas del 50, 60 y 70 de destacada trayectoria como locutora y conductora radial en lo que fue Radio Splendid, luego convertida en Radio Universidad.

Una Colorada potente

“La Colorada, mujeres si las hay” comienza evocando el invitado. "Todavía hay gente que la recuerda y me pregunta por ella."

“Elbita capitana para mí”, dice su hijo, fue nacida y criada en San Vicente, su abuelo, de filiación radical, al morir dejó a la familia en la miseria. Mi abuela, aguerrida portera de la escuela Bedoya logró que sus hijas tuvieran una profesión. Mi madre era rebelde, como toda colorada, dice con una sonrisa. No tengo muy en claro cómo comienza en esta profesión. Lo cierto es que se escapa de la tutela de su madre y comienza a ser animadora de un cabaret, trabajo que no le causaba gracia a nadie,"El Príncipe" se llamaba ese cabaret, estaba ubicado sobre calle Rivera Indarte, en un primer piso frente al Pasaje Muñoz, allí iban periodistas, artistas, "gente del ambiente" y es allí donde conoce a Silvio Borioli, locutor y periodista, mi papá. Trabajaron juntos en la antigua Radio Splendid.

Locutora, actriz y con gran porte

“Elba fue también actriz en la compañia de Jorge Maldonado junto a Jolie Libois y otros nombres destacados de la época tenían su radioteatro en la recién surgida Radio Universidad”.

“Mi madre tenía la piel muy blanca, pecosa, con el pelo colorado y un porte que la distinguía, siempre de tacos altos y bien vestida. Con una actitud desafiante que le permitió vencer muchos obstáculos”.

“Era “gorilaza”, recuerda Guillermo y cuenta: ”mi viejo estuvo preso en la época de Perón y mi vieja se lo bancó sola y odiaba al peronismo. Después se le pasó., yo le cantaba la marchita y logré que en el 73 lo votara a Cámpora", recuerda con picardía.

Una familia con raíces “tanas”

“Mi vieja se iba a las 9 de la mañana y volvía a las 9 de la noche, a mi viejo lo veía poco y yo era como el padre de mis hermanos a quienes les llevaba muchos años (dos de ellos murieron recientemente). Entonces la familia funcionaba con las empleadas domésticas con quienes mi madre se organizaba ya que era buena cocinera y sabía hacer todas las tareas domésticas y las hacía muy bien. Los fines de semana, era sagrado que nos reuniéramos todos, ella cocinaba los ravioles con el Silvio y luego salíamos a dar vueltas en el auto y yo iba con ellos”.

“Luego evoca a su abuelo paterno Juan José Bautista Borioli, un tano de caracter fuerte pero dulce como una cucharada de miel”, según sus palabras, una presencia importante para su madre y para toda su familia.

Una mujer audaz

"Mi madre tenía una gran osadía, yo no sé si lo olvidaron, si no lo reconocen pero ella fue la primera que hizo un curso de corte y confección por radio. Ella cosía muy bien y en el programa que tenía a la hora de la siesta dedicaba media hora a enseñar el oficio, regalaba los apuntes y las oyentes iban a buscarlos a la puerta de la radio. Don Mesa, portero de aquel entonces era el encargado de entregarlos. Mi vieja fue una transgresosa, no se limitaba a leer la tanda, tenía actitudes que no estaban permitidas en esa época lo que le trajo grandes discusiones con los conductores varones. Recuerdo que con el Tío Pepe, José González, tenía grandes disputas porque él con su machismo la ninguneaba y ella no lo permitía. Ese caracter que tenía le permtió hacer: se propuso ser Directora Obrera y lo fue, se propuso ser Directora Artística y lo fue, se propuso ser Gerenta de la Radio y lo fue…

Corrí de niño por los pasillos de la radio

"En mi casa no se hablaba de radio, pero pisé por primera vez un estudio a los 4 años en el programa de Doña Tremebunda, recitando y vestido de marinerito" y todavía recita de memoria la glosa que decía por aquel entonces.

"Mi madre venía a mi cama y antes de dormir me contaba historias de radio. Por eso yo soy un loco por este medio. Mi hermana Gabriela, fallecida recientemente, quien escribía mejor que yo, me decía: vos tenés que escribir la historia de Radio Universidad vista con tus ojos. Hay tanto por contar…yo dormí en el mismo dormitorio en que dormía Alfredo Zitarrosa cuando fue locutor de esta emisora. Tengo el orgullo de que me haya cantado “Duerme negrito…"

Beatles

“Siempre fui beatlemaníaco y es así como la contagié a mi mamá a quien le gustaba otra música. En una oportunidad estuve preso por unos días y mi madre me llevaba los cigarrillos y la comida, en una oportunidad pudo entrar fuera del horario de visita y la reconocí de lejos porque venía silbando Submarino amarillo, una de mis caciones preferidas”.

Mi vieja, mi viejo… qué historia…

En mi recuerdo mi vieja tiene un pedestal: ella hubiera sido una Madre de Plaza de Mayo, hubiera sido una piquetera, hubiera sido todo. Era muy generosa: les hacía regalos a las mujeres que trabajaban en casa, les conseguía trabajo a sus familiares. A mi viejo también lo tengo en un pedestal, pero distinto. Ellos tuvieron una relación difícil y superar esa experiencia tuvo sus costos en mi vida" expresa con sinceridad.

Recuperar su figura, su valor…

“Hay quien está escribiendo la historia de los medios de Córdoba y mi vieja no figura y no creo que sea por desconocimiento. Hay olvido y además a la radio se la minimizó siempre, sin embargo la radio no murió con la televisión, ni con internet ni con el streaming. El año pasado tuve una experiencia en ese formato y no tiene la magia de la radio", confiesa.

Mujeres inolvidables

“La Elba tenía un cariño particular por las mujeres que trabajaban en la radio: Luci Barud (fallecida), Mabel López con quien todavía hoy, a sus 96 años sigo comunicándome con gran cariño”

“Todo tiempo musical” de 21 a 23 h era su programa de la noche, con música muy melosa, según mi gusto". Menciona con mucha emoción a su hermana Gabriela Borioli a quien recordamos como figura valiosa de los medios gráficos locales.

Mi último programa en esta radio

Continúa trayendo a la memoria uno de sus últimos programas en Radio Universidad: “Sábados al plato”, con Manolo Lafuente, Jorge Navarro entre otros, “hablábamos de fútbol, de política, peleábamos, así terminamos: peleados. En ese programa cocinaba también y las oyentes seguían el blog y me pedían detalles de las recetas."

Gestos de amor

Y finaliza contando el gesto de “Pepe” Videla, antiguo técnico de la emisora, quien luego de la demolición del estudio en el Pasaje Muñoz, tuvo la gentileza de guardarle la placa con el nombre de Elba María Reyes que nominaba el estudio mayor de la emisora. Hoy, la placa luce orgullosa en el quincho de su casa.

Y se despide diciendo: “Saludo a todos, a los que están aquí, a los que escuchan y a los que ya no están, hoy ya no tengo tiempo de volver….”

Lo despedimos con un nudo en la garganta y un profundo agradecimiento por el hermoso momento que nos hizo revivir.

Escuhá la entrevista completa AQUÍ emitida el sábado 4 de octubre de 2025 en el programa Susana y amigos que se emite de 12 a 14 por las radios de SRT Media: AM 580 y 102.3 FM.

