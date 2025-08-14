Llegan los estrenos de películas que renuevan las carteleras.



Cinemacenter Rivera estrena en sus salas dos películas desde este jueves: Homo Argentum y Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Cat Noir.

Siguen en la cartelera: F1, La Película, Jurassic World: Renace, Los 4 fantásticos: primeros pasos, Los tipos malos 2, La hora de la desaparición, Otro viernes de locos.

Cinemacenter Rivera te invita a ver películas con descuentos 2x1 hasta las 19 horas. Más información en cinemacenter.com.ar.

Además, todos los miércoles en todas las funciones hay 50% de descuento en entradas. La promoción aplica sobre el valor de la entrada general del cine y es válida para compra de entradas en las boleterías de los cines y/o de manera online a través de miboleteria.com.ar.

Mirá los estrenos de la semana:

Homo Argentum

Conformado por una colección de 16 historias satíricas, encarnadas por Guillermo Francella. Cada uno de sus personajes expone una tensión: el oportunismo elegante, la doble moral de clase media, la idolatría futbolera, la aspiración consumista, el sentido del humor ante el caos, la corrección política sobreactuada, la cultura del canuto, la mafia de la amistad o el arte de hacerse el boludo. No hay redención ni moraleja: hay humor e incomodidad, pero también ternura y una ironía tan afilada como inevitable. Francella se transforma en cada escena como un camaleón social argentino: encarna lo que vemos todos los días y preferimos no mirar dos veces. Con cada cambio de piel, aparece un personaje reconocible, ambiguo, entrañable o miserable, pero siempre posible.

Dirección: Mariano Cohn, Gastón Duprat. Con Guillermo Francella, Eva De Dominici, Clara Kovacic, Gastón Soffritti, Dalma Maradona, Graciela Stefani.



Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Cat Noir

En el marco de la celebración de su 10º aniversario, la película animada de Ladybug y Cat Noir llegará por primera vez a los cines de Latinoamérica, con un adelanto exclusivo de los tres primeros episodios de la temporada 6.



El nuevo año escolar trae consigo grandes transformaciones: nuevos héroes, poderes en evolución y un misterioso villano que se esconde a plena vista. Ladybug, guardiana de los "Miraculous", ha reunido a un nuevo equipo de portadores listos para defender París. Pero los secretos amenazan con separarlos. Mientras Marinette y Adrien se acercan más que nunca, siguen sin saber la verdad sobre sus identidades, lo que eleva aún más la tensión emocional.



Con batallas épicas, giros inesperados y un equipo que crece unido por la valentía y la lealtad, esta temporada explora el poder de la unidad frente al engaño. La verdad está más cerca de lo que creen... y podría cambiarlo todo.

Dirección: Thomas Astruc.