Guns N’ Roses regresa a Argentina, con un gran espectáculo que está programado para el 17 de octubre en el estadio de Huracán en Buenos Aires. Por su parte, Green Day anunció su concierto para 3 de septiembre también en el estadio de Huracán.

La banda de rock liderada por Axl Rose volverá a presentarse en Argentina como parte de su gira mundial "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things".

Guns N’ Roses anunció su regreso a la Argentina para ofrecer un nuevo show que promete ser inolvidable. El concierto del jueves 17 de octubre en el estadio de Huracán, en el barrio porteño de Parque Patricios, contará con la formación clásica que integran Axl Rose, Slash en guitarra y Duff McKagan en bajo.



Este show forma parte del tramo latinoamericano de su tour mundial, y será la octava visita de la banda al país, tras presentarse anteriormente en los años 1992, 1993, 2010, 2011, 2016, 2017 y 2022. A lo largo de estas décadas, el vínculo con el público argentino ha sido intenso, y parece que la banda disfruta volver a Buenos Aires cada vez que puede.

La gira latinoamericana de Guns N' Roses comenzará el 1 de octubre en San José de Costa Rica, y continuará por San Salvador (4/10), Bogotá (7/10), Medellín (11/10) y Santiago de Chile (14/10), antes de aterrizar en la Argentina. Luego del show en Buenos Aires, el grupo seguirá su recorrido por Brasil, con fechas en Florianópolis (21/10), San Pablo (25/10), Curitiba (28/10), Cuiabá (31/10) y Brasilia (2/11), para finalmente cerrar el tramo en Lima, Perú (5/11) y Ciudad de México (8/11).

Venta de entradas

Las entradas estarán disponibles en dos instancias. La preventa exclusiva para clientes Banco Nación con tarjeta de crédito Visa comenzará el domingo 23 de junio a las 10 de la mañana, con un 15% de descuento y la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés, hasta agotar stock.



La venta general se habilitará el lunes 24 de junio a las 10, abierta a todo el público con todos los medios de pago disponibles. Ambos procesos se realizarán exclusivamente a través del sitio allaccess.com.ar, y los organizadores recomiendan no adquirir entradas por otros canales no oficiales para evitar estafas.

Con una energía intacta y una carrera que marcó un antes y un después en la historia del rock, Guns N’ Roses vuelve a Buenos Aires para revivir grandes clásicos como “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” y “Welcome to the Jungle”, en un espectáculo que se anticipa como uno de los más esperados del año.

Green Day en concierto

Otra de las visitas internacionales que llegan a nuestro país es la banda Green Day, que se presentarán el 3 de septiembre también en el estadio de Huracán.



La banda de punk rock se presentará en un único concierto en Buenos Aires, en el marco de la gira The Saviors Tour.



Los tickets de la preventa exclusiva para clientes BBVA se agotaron en pocas horas, y ya se habilitó la venta general. Están disponibles a través del sitio oficial de livepass.com.ar