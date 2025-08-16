Hamlet Solo: una experiencia teatral única en el Centro Cultural Córdoba
Este sábado a las 20 h en Av. Poeta Lugones 401, con entrada gratuita.
A las 20, el Ciclo Teatro Provincial presenta: Hamlet solo. Berrinche Shakespeariano.
Proveniente de San Marcos Sierras, la compañía Ensaya Teatro es autogestiva y fue constituida por actrices y actores del pueblo y de otros puntos de la región, con la dirección de Paula Neri, una de sus creadoras. Derrotero emocional ocurrido en 50 minutos.
Unipersonal del personaje más famoso del teatro clásico universal: Hamlet solo, afirma en este devenir las vicisitudes por las que pasará a partir de un acontecimiento que amenaza con romper su estructura y desmantelar el reino vincular entre su madre y lo que pueda quedar de él.
En escena: Ariel Burri Markow.
Iluminación: Clem Pasteur.
Dramaturgia y dirección: Paula Neri.
Público destinatario: mayores de 13 años.
Entrada gratuita; se retiran desde una hora antes en recepción del CCC hasta agotar la capacidad de sala.
Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401