Harry Styles sigue siendo tendencia prácticamente dos veces por semana, y la excusa de hoy es que estrenó nuevo video clip. Se trata de la canción Late Night Talking, nuevo corte de difusión del disco Harry’s House, su tercer álbum solista.

El ex One Direction que traerá en diciembre a Buenos Aires su gira "Love on Tour" ya acumula reproducciones de a millones con esta producción dirigida por Bradley & Pablo -con quienes trabajó en el video de Watermelon Sugar-.