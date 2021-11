Hawkeye estrenó en Disney+ y hablamos con sus realizadores

En pocos meses desde su desembarco en la guerra de los streamings, Disney + nos regaló una gran cantidad de superproducciones del universo Marvel y MCU.

Algunos ejemplos de ello han sido Wandavision, Loki, What If? y The Falcon and the Winter Soldier. Y esas producciones sin mencionar Black Widow, el film animado que dio muchas alegrías en la taquilla y a la plataforma después de un año en el que la industria cinematográfica y los cines lo pasaron muy mal a causa de la pandemia.

Ahora, llega una nueva miniserie que pone el foco en Hawkeye, el mejor arquero del universo Marvel que hizo grandes méritos para ser un Vengador sin realmente tener superpoderes.

La miniserie nos sitúa años después de Vengadores, fin del juego, y muestra la dualidad entre el ojos de Halcón y Clint, el hombre de familia que solo quiere pasar una navidad en familia.

El mal no lo dejará en paz y deberá unirse a una joven arquera llamada Kate Bishop, quien es su más grande seguidora, para salvar a Nueva York y llegar a casa a tiempo para la celebración del 24.

Desde Cab24n hablamos con Trinh Tran, una de las productoras ejecutivas de la serie antes del estreno: "Realmente, y creo que era tiempo porque Clint es un superhéroe que no tiene super poderes y es uno de los más confiables porque le dice a todos los que ven el show que no hay que tener super poderes para ser un

héroe y ese es un mensaje muy poderoso", aseguró.

Jeremmy Renner vuelve a dar vida a Clint Burton -Hawkeye- y Hailee Steinfeld será la joven arquera Kate Bishop, una aliada impensada con la que deberá acostumbrarse a trabajar.

Serán seis episodios y la esperanza de la continuidad siempre se mantiene firme, aunque en realidad el proyecto fue planteado como miniserie.

Mirá la nota completa