HBO Max presenta la mejor programación para festejar el Día de la niñez junto a los más pequeños de la casa.



Series

ANIMANIACS: ¡Están de vuelta! Los hermanos Warner, Yakko, Wakko, y Dot, tres hermanos irascibles e inseparables, se lo pasan en grande causando estragos y caos en las vidas de todos los que conocen. Después de regresar a su amada casa, los hermanos no pierden tiempo en causar caos y confusión cómica mientras corren sueltos por el estudio, convirtiendo el mundo en su patio de recreo personal. Junto a Yakko, Wakko y Dot, los personajes favoritos de los fans, Pinky and the Brain, también regresan para continuar su búsqueda de la dominación mundial.

TEEN TITANS GO WATCH SPACE JAM: Los Teen Titans reciben la visita de los Nerdlucks, los icónicos villanos de Space Jam que intentaron capturar a Michael Jordan y los Looney Tunes. Asombrado al descubrir que sus compañeros Titanes nunca han visto Space Jam, Cyborg organiza una fiesta exclusiva para ver la película. Por supuesto, si los Titanes están viendo una película, no esperes que el silencio sea dorado. Raven y Starfire se encargan de los comentarios, Cyborg presenta los datos divertidos, Beast Boy señala los golpes y Robin... bueno, Robin no se fía de sus nuevos amigos alienígenas.

BEN 10: Ben Tennyson descubre un reloj alienígena: el Omnitrix. este dispositivo increíble le da Ben la capacidad de transformarse en diez poderosos alienígenas diferentes

NINJIN: Mientras recorre la aldea en su viaje para convertirse en un poderoso ninja, Ninjin se mete en problemáticas aventuras que ponen en riesgo su amistad con Akai y Flink.

HORA DE AVENTURA: Finn y Jake son dos héroes que viven grandes aventuras en la mágica Tierra de Ooo.

SUMMER CAMP ISLAND: Basada en el aclamado cortometraje proyectado en el Festival de Cine de Sundance, el Festival de Cine de Tribeca y el SXSW, la serie sigue a los mejores amigos Oscar y Hedgehog cuando se enteran de que su campamento está en una isla mágica y que, en lugar de hacer agarraderas, se harán amigos de monstruos y yetis. ¿Los consejeros? Bueno, son brujas. ¿Y las cabañas? Fueron construidas por extraterrestres. ¿La luna? Es la misma luna de siempre, pero aquí habla. Mientras Oscar y Hedgehog pasan sus días de verano teniendo extraños encuentros con criaturas místicas, empiezan a descubrir sus propios potenciales mágicos.

THUNDERCATS: Warner Bros. Animation (WBA) reimagina el clásico de acción animado de los años 80 en una serie animada totalmente nueva que combina espadas y ciencia y que cuenta con feroces batallas con lo más importante. THUNDERCATS presenta la gran historia del origen del ascenso al trono del Príncipe León-O -y de aquellos que quieren frustrar su destino a cualquier precio- y adquiere dimensiones épicas en esta nueva y aguda narración. Mientras las fuerzas del bien y del mal luchan entre sí en la búsqueda de las legendarias Piedras del Poder, León-O y sus campeones aprenden valiosas lecciones de lealtad, honor y mortalidad en cada episodio.

STEVEN UNIVERSE FUTURE: Después de salvar el universo, Steven sigue en ello, atando todos los cabos sueltos. Pero a medida que se le acaban los problemas de los demás para resolverlos, finalmente tendrá que enfrentarse a los suyos propios.

SCOOBY DOO! AND GUESS WHO: Enfrentados a algunos de sus misterios más difíciles, Fred, Daphne, Velma, Shaggy y Scooby-Doo unirán fuerzas con algunos de los nombres más importantes de la cultura pop y de las celebridades, como la superestrella de la NBA Chris Paul, la cantante Sia, Ricky Gervais, Kenan Thompson, Bill Nye, Neil Degrasse Tyson, Mark Hamill, Steve Urkel (con la voz de Jaleel White, que retoma su icónico papel), Batman, Sherlock Holmes, The Flash, Wonder Woman y muchos más.

Películas:

SPACE JAM: Dos de las mayores leyendas del mundo chocan en un universo completamente nuevo. Cuando la megaestrella del baloncesto Michael Jordan se une al icono animado Bugs Bunny, ¡prepárate para Space Jam! Jordan, héroe de acción real que entra en un espectacular mundo animado, es capturado por Bugs Bunny para frustrar una espantosa banda de criaturas espaciales, Jordan debe jugar el partido de baloncesto de su vida para salvar a los queridos héroes de los dibujos animados de un horrible plan de secuestro.

HAPPY FEET 2: El último capítulo de la historia de los pingüinos devuelve al público al magnífico paisaje de la Antártida, reuniéndonos con el pingüino que baila claqué más famoso del mundo, Mumble, el amor de su vida, Gloria, y sus viejos amigos Ramón y Lovelace. Mumble y Gloria tienen ahora un hijo propio, Erik, que lucha por encontrar su particular talento en la colonia. Pero nuevos peligros amenazan a la nación de los pingüinos, y va a ser necesario que todos trabajen (y bailen) juntos para salvarlos.

TOM Y JERRY: Una nostálgica rivalidad se reaviva cuando la organizadora de ¨la boda del siglo¨, en el mejor hotel de Nueva York, se ve obligada a contratar a Tom para deshacerse de Jerry.