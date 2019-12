Cada 12 de diciembre, los hinchas de Boca celebran “su día”, instaurado hace algunos años en honor a la reconocida hinchada Xeneize

Feliz día del hincha de Boca

Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra (Hoboken, 12 de diciembre de 1915-Los Ángeles, 14 de mayo de 1998), fue un cantante y actor estadounidense, ​ considerado una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX y que dejó a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de esa música. Su popularidad llegó a ser inmensa y prácticamente constante a lo largo de toda su vida. Recomendamos ver el documental Sinatra All or nothing at all. Está en Netflix.

Frank Sinatra - That's Life | Subtitulos Español

Cumple 59 años Gabriel Andrés Corrado nació el 12 de diciembre de 1960 en Buenos Aires, más conocido como Gabriel Corrado es un actor, productor, presentador de televisión y escritor argentino.Entre sus trabajos más destacados en televisión se encuentran las series Princesa, Primer amor, Perla Negra, Chiquititas, El Arcángel , Hombre de mar, Luna Salvaje, Tiempo Final, Mediterráneo, Máximo Corazón, Hombres de Honor, Viento Sur, Taxxi, amores cruzados, entre otros, emitidas en más de 40 países

Gabriel Corrado en Cada Noche (1 de 2)

Marcos Ribak,​ más conocido como Andrés Rivera nació en Buenos Aires el 12 de diciembre de 1928 ​y murió en Córdoba el 23 de diciembre de 2016. fue un escritor y periodista argentino. Desde 1995 vivió en el barrio de Bella Vista, levantado por obreros y desocupados en la ciudad de Córdoba, cerca de la Biblioteca Popular gestionada por su esposa, Susana Fiorito, donde el escritor coordinaba un ciclo de cine que se celebraba los viernes. Entre sus obras mencionamos El precio, Nada que perder, El verdugo en el umbral, Alfaguara, 1994, El farmer, novela breve sobre los años finales de Juan Manuel de Rosas, Alfaguara, 1996, Ese Manco Paz (2002) y la llevada al cine La revolución es un sueño eterno, novela breve sobre los años finales de Juan José Castelli, Buenos Aires, 1987 (Alfaguara, 1993)

La Revolución es un Sueño Eterno - Trailer HD

El 12 de diciembre se celebra el Día de la Cobertura Universal de Salud, desde el año 2012 por las Naciones Unidas.

Cobertura universal de salud: ¿qué significa?

Cumple 59 años Manuel Bandera (Málaga, 12 de diciembre de 1960) es un actor español. Actúa en teatro, televisión y cine. Recordamos algunos títulos en los que participó. Átame, El lado oscuro del corazón, Amar en tiempos revueltos (TV) y la película que lo llevó a la fama internacional en 1989 con segunda parte en 1995: Las cosas del querer

MANUEL BANDERAS / ANGELA MOLINA - EL OLE

En Argentina se celebra el Día de la Maquinaria Agrícola

Día de la maquinaria agrícola

Cumple 79 años: Marie Dionne Warrick nació en East Orange, Nueva Jersey ell 12 de diciembre de 1940, de nombre artístico Dionne Warwick, es una cantante estadounidense de soul y pop. Hermana de Dee Dee Warwick, sobrina de Cissy Houston y prima de Whitney Houston.

El trabajo musical más elogiado de Dionne Warwick es el que realizó con los compositores Hal David y Burt Bacharach

Dionne Warwick - Heartbreaker

Cumple 70 años: William Francis Bill Nighy nace en Caterham, Surrey, Inglaterra el 12 de diciembre de 1949, es un actor británico. Actúa en teatro, televisión y cine, recordamos algunos títulos: Piratas del Caribe, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Valquiria y últimamente en La Librería, dirigido por Isabel Coixet. Escenas de la película de carácter navideño: Ralmente amor en el que hizo un rol inolvidable

El villancico Bill Nighy y su éxito de 'Love Actually', 'Christmas Is All Around' | ESQUIRE ES

Clara Lucila Campos Marcial nació en Lima el 16 de agosto de 1938 y murió el 12 de diciembre de 2016 fue una popular cantante peruana, apodada como la "Morena Espectáculo" o en la última década denominada: "Reina de las Polladas". Intérprete de música criolla y afroperuana y tropica

LUCILA CAMPOS El Mayoral

Enrique Omar Sobisch nació en San Rafael el 31 de diciembre de 1929 y murió en Madrid el12 de diciembre de 1989, fue un pintor y dibujante argentino.Compartió sus estudios con los pintores mendocinos Orlando Pardo y Carlos Alonso. Asimismo, fue discípulo del prestigioso artista argentino Lino Eneas Spilimbergo. Ilustró el libro El criador de gorilas, de Roberto Arlt.En 1978 realizó en Buenos Aires una exposición de más de 100 obras en homenaje al eximio pintor ruso Marc Chagall, la que es agradecida personalmente por el artista.

A lo largo de su fecunda vida, Sobisch tuvo un permanente y sincero compromiso político, que se exterioriza ―entre múltiples ejemplos― en su participación en la exposición del Grupo Greda, denominada La Epopeya Patagónica (1920-1922). En justo reconocimiento a ese compromiso político, fue incluido ―entre otros pintores argentinos― en las Primeras Jornadas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, realizadas en el Colegio Mayor Argentino de la ciudad de Madrid, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, en diciembre de 2011. En la imagen su obra Dawn (1989)