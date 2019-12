El Día Internacional del Cine Indio fue decretado para celebrarse el 30 de diciembre de cada año con el fin de difundir y promocionar en Latinoamérica y España a la industria del Cine de la India. La fecha tenía que ser una que no estuviera relacionada a ningún cumpleaños de alguna estrella conocida del Cine de la India (esto para evitar favoritismos) y se requería que fuera un día cercano a algún feriado o día festivo que se celebre a nivel mundial fue entonces que se eligió el 30 de diciembre como fecha ideal, además que esta celebración podía extenderse hasta la misma fiesta de fin de año.

Celebración del día internacional del Cine Indio

El 30 de diciembre de 2004, se produjo un incendio en la discoteca República de Cromañón de Buenos Aires, mientras tocaba el grupo de rock Callejeros, provocando la muerte de 192 personas y más de 1400 heridos.

A 15 años de Cromañón, crónica de una tragedia

John Simon Guggenheim nació en Filadelfia el 30 de diciembre de 1867y murió en Nueva York el 2 de noviembre de 1941,fue un hombre de negocios, filántropo y senador republicano estadounidense. Su hijo Simon Guggenheim murió en 1922, a los diecisiete años, debido a una mastoiditis. John Simon y su mujer crearon, en memoria de su hijo, la fundación John Simon Guggenheim Memorial Foundation, que concede la Beca Guggenheim.

Joseph Rudyard Kipling nació en Bombay, India Británica el 30 de diciembre de 1865 y murió en Londres, Reino Unido el18 de enero de 1936 fue un escritor y poeta británico. Es el autor de relatos, cuentos infantiles, novelas y poesía. Algunas de sus obras más populares son la colección de relatos The Jungle Book (El libro de las tierras vírgenes, 1894), la novela de espionaje Kim (1901), el relato corto «El hombre que pudo ser rey», 1888),o los poemas «Gunga Din» (1892) e «If»— (traducido al castellano como «Si... (Kipling)|Si...», 1895). Varias de sus obras han sido llevadas al cine. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1907, lo que le convirtió en el primer escritor británico en recibir este galardón y el ganador del premio Nobel de Literatura más joven hasta la fecha.

El libro de la selva, adaptado por Disney para el cine en 2016.

El Libro de la Selva - Disney (2016) Nuevo Tráiler Oficial #2 Español Latino

Cumple 73 años Patricia Lee «Patti» Smith nació en Chicago el 30 de diciembre de 1946 es una cantante y poeta estadounidense.

Smith saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum de debut Horses (1975). Apodada «la madrina del punk»,​ trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock, integrándola con un estilo de poesía beat.

Así cronicaba la prensa su visita a Argentina en noviembre de este año:

Alberto Fernández se reunió con Patti Smith, la legendaria cantante y poeta estadounidense que se presentó anoche con un único show en el Luna Park en el marco del cierre de su gira por Brasil, Chile y Uruguay. Fernández comentó: “Me manifestó especialmente su preocupación por el cambio climático y el futuro de los jóvenes del mundo”, indicó el presidente elenco sobre el encuentro con la artista.

Patti Smith - Because The Night

Débora Pérez Volpin nació en Buenos Aires el 30 de diciembre de 1967 y murió el 6 de febrero de 2018, fue una periodista, presentadora de televisión y política argentina. Fue reconocida como presentadora del canal Todo Noticias desde 1996 y del programa Arriba argentinos desde su inicio en 2005. En 2017 ingresó a la política y fue elegida legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el frente Evolución de Martín Lousteau. Su fallecimiento, luego de un procedimiento médico derivó en una imputación y embargo a los profesionales intervinientes.

La emotiva carta del hijo de Débora Pérez Volpin - Telefe Noticias

Cumple 33 años: Caity Marie Lotz nació en San Diego el California 30 de diciembre de 1986, es una actriz, bailarina, cantante y modelo estadounidense. Es conocida por interpretar a Stephanie Horton en Mad Men, Kirsten Landry en Death Valley, Annie Barlow en The Pact y a Sara Lance / The Canary / White Canary en las series de The CW, Arrow, DC's Legends of Tomorrow, The Flash y Supergirl. También es co-fundadora de SheThority, una organización de empoderamiento de mujeres. Es una artista marcial, con un poco de entrenamiento en Taekwondo, Wushu y Muay Thai. También practica el parkour.Comenzó su carrera como bailarina en las giras de Lady Gaga y Avril Lavigne. Véanla, es muy talentosa

Just dance ~Caity lotz ~

Elena Jane Goulding nació en Hereford, Inglaterra el 30 de diciembre de 1986, más conocida como Ellie Goulding, es una cantante, compositora y multiinstrumentista inglesa. En enero de 2015 lanzó «Love Me Like You Do», que se convirtió en el sencillo más exitoso de la banda sonora de la película Cincuenta sombras de Grey, alcanzando el puesto número uno en el Reino Unido y la posición número tres en la lista Billboard Hot 100 de los Estados Unidos.Fue nominada al grammy por mejor presentación pop solista en la entrega número 58 de los Grammy Awards

Ellie Goulding - Love Me Like You Do (Subtitulado Español - Lyrics English] Official Video

Cumple 72 años Teresa Adelina Sellarés más conocida como Teresa Parodi nacida en Corrientes, Argentina el 30 de diciembre de 1947 es una política y cantautora argentina de folclore. Fue la primera Ministra de Cultura de Argentina, ocupando ese cargo desde mayo de 2014 hasta el final de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2015.​ Es también una de las voces folclóricas más representativas de la Argentina en las últimas décadas, ganadora en 1999 del Camín de Oro a la trayectoria, en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

TERESA PARODI - RECUERDENME

Otra de las tantas buenas canciones que le pertenecen, Carta a la abuela Emilia, escúchela, tal vez termine emocionándose como Soledad....

A la abuela Emilia - Teresa Parodi en Ecos de mi tierra

Que tengas buen día